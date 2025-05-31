妊娠糖尿病孕婦 5年增5成

晚婚不生的風氣讓孕產婦人數遞減，但據健保署統計，罹患妊娠糖尿病的孕婦持續增加，二○二○年有一萬二四八一人患妊娠糖尿病，二○二四年達一萬八三二二人，增幅近五成；去年新生兒出生數約十三萬人，等於每七位孕婦中就有一人罹患妊娠糖尿病，恐成少子化的新隱憂。

妊娠糖尿病不只影響母親健康，更可能對新生兒造成不可逆傷害。北市聯合醫院婦幼院區婦產科兼任主治醫師江千代表示，妊娠糖尿病使孕婦血糖升高，易造成胎兒發育遲緩或「巨嬰症」，增加難產機率。

金門醫院婦產科主治醫師譚宜欣說，曾有一名未滿卅歲孕婦被診斷為妊娠糖尿病，她未回診也未控制血糖，準備生產時，糖化血色素已達百分之七點八，正常值在百分之四到五點六之間，小孩出生時，體重達四一五○公克，因「肩難產」使生產時間拉長，孩子缺氧時間過久，最終因嚴重缺氧出現腦性麻痺。

婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，妊娠糖尿病增加有二大主因，分別為產婦高齡化、產婦體重控制不良。據內政部統計，台灣女性生育年齡持續推遲，二○二三年生母平均年齡為卅二點四四歲，較十年前增加○點九歲，其中，卅五歲以上高齡產婦比率已超過三成。

因應高齡產婦增加，衛福部二○二一年起免費替妊娠第廿四到廿八周的孕婦，新增補助妊娠糖尿病篩檢。譚宜欣說，以前妊娠糖尿病篩檢必須自費，加上檢驗不適，願意篩檢者少，但政府補助後，篩檢的整體人數上升，檢出率也隨之提升。

江千代說，除了高齡產婦比率超過三成，還有更多的原因是產婦體重過重，以及患有多囊性卵巢症候群等疾病，增加妊娠糖尿病風險。她呼籲「懷孕前就應開始體重管理」，近年受到高糖等西化飲食影響，若有打算懷孕，孕前就必須嚴格監控體重，懷孕後則應參照媽媽手冊指標，按照孕期階段控制體重成長幅度。