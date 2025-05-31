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王任賢稱疫苗打夠了 羅一鈞：危險的呼籲

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

新冠疫情近期快速攀升，重症人數也隨之增加，中華民國防疫協會理事長王任賢日前指控，重症人數增加，是醫師為開立抗病毒藥物，「灌水」診斷的結果，且稱「國人已打過很多疫苗，夠了」，打疫苗是緩不濟急的手段。

疾管署昨強調，經醫師評估，只要有惡化風險，就算是輕症也能用藥，該指控實為無稽之談，且倡議免打疫苗是「危險的呼籲」。

王任賢近日指出，新冠肺炎已不是法定傳染病，新冠重症才需通報，醫師為使用防疫藥物或執行檢驗檢查，有時會將輕症的病例「灌水」成重症通報，疾管署揭露的重症數字，恐已灌過水，形塑當前疫情嚴重，而國人經過三年疫情洗禮，已有足夠免疫力，過去疫苗也打夠了，加上現在疫苗永遠追不上病毒變異的速度，寄望疫苗緩不濟急。

疾管署副署長羅一鈞昨天回應，已列為第四類法定傳染病的新冠肺炎，依規定僅需通報重症案例，但對使用抗病毒藥物，並沒有「輕症不能用快篩或用藥」的規定，特別是為了保護高風險族群，只要經醫師評估都能用藥。

羅一鈞說，醫師開立抗病毒藥物是基於專業判斷，與是否要通報重症無關，為此變造病歷的說法實在荒謬；另，依規定，新冠重症與死亡案例須在七天內通報，相關單位無法「灌水」，也毫無製造灌水數字的理由。

羅一鈞表示，目前國際研究都已證實，接種最新疫苗株的新冠疫苗，能降低住院、重症、死亡率，特別是長者，格外需要追加施打新冠疫苗，增強抵禦力，以度過此波疫情。

羅一鈞 王任賢 新冠肺炎 新冠疫苗

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