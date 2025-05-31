新冠特別門診 部立醫院明起加開

衛福部疾管署二度上修新冠疫情高峰期就診人數，推估從五月至八月底，染疫人數上看一八○萬人，各界憂心急診因疫情再爆壅塞，衛福部長邱泰源日前稱已啟動分流，並鼓勵國人自主佩戴口罩，衛福部昨宣布，六月起，廿一家部立醫院加開新冠特別門診與夜診，分流患者。

台灣急診醫學會今年二月下旬罕見發出聲明，強調今年急診壅塞情況已達到前所未有的嚴重程度，問題若持續，將引起急診醫護人員大規模離職；而日前一位急診醫師指出，今年才過不到半年已有六十六位急診醫師離職。

急診人力緊繃又碰上新冠疫情爆發，疾管署估計染疫人數最高峰將落在六月底、七月初，立委劉建國日前質疑「短短兩個月內，醫療體系撐得住嗎？」憂心醫療體系因疫情陷入黑暗期。

衛福部醫福會副執行長王裕煒指出，觀察近期門診，感染新冠的患者明顯增加，為協助分流患者，六月起，平日白天與晚上以及周六上午，部立醫院加開一診新冠特別門診，周日與連假則由急診協助分流，急性病床與加護病房的調度，已與地方衛生單位建立通報及撥補機制。

據疾管署監測，目前流行的本土新冠變異株為NB.1.8.1，屬於JN.1家族的次世代變異株，比過往的病毒株更具有免疫逃脫的特性，更容易與人體細胞結合。

疾管署發言人羅一鈞表示，新冠感染者雖然多為輕症，但有部分感染者，恐會因為染疫「快速惡化」成為中重症患者，特別高風險族群。民眾若出現喘、胸悶、意識不清、嘴唇發紫、血壓過低、無法進食或尿量驟減等症狀，應立即就醫。

羅一鈞說，今年總計有十九例十二歲以下兒童新冠重症個案，兒童染疫後的警示症狀與成人不同，兒童若出現呼吸困難、發燒逾四十八小時、退燒後持續活動力不佳，或喘、抽搐、唇色發紫、血氧低於百分之九十四、體溫超過四十一度等重症警訊，應即送醫。