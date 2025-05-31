快篩鋪貨遭指不均 食藥署：市場機制

新冠染疫人數增，國內快篩試劑鋪貨卻趕不上民眾需求。目前政府僅將家用快篩鋪貨至四大超商及連鎖藥局，民眾至社區藥局購買卻撲空，此情形引發基層藥師不滿，質疑政府圖利財團、便宜行事。食藥署長姜至剛回應，食藥署「沒有三頭六臂鋪貨」，未主導供貨情況，僅能道德勸說請廠商幫忙，鋪貨一切依市場機制運作。

新冠疫情爆發初期，政府徵召全台社區藥局發放快篩、酒精、口罩等物資，已養成民眾在社區藥局購買防疫物資習慣。有藥師訴苦，每天都有民眾詢問「有沒有快篩」，他想進貨販售卻進不到貨，只能「轉介」民眾至超商購買。

基層藥師協會理事長沈采穎說，此次政府等疫情升溫，才向快篩廠商叫貨，且此次快篩僅鋪貨至超商、連鎖藥局，此舉完全是便宜行事，政府為求快直接找超商及連鎖藥局大老闆商量就好，完全疏忽社區藥局，若要鋪貨到社區藥局，只要比照過去，將快篩送至全台藥師公會即可，如今基層藥師已怨聲載道，認為政府圖利廠商。

開業藥局藥師李懿軒表示，近期快篩陸續發貨至超商、全聯、連鎖藥局等，他認為此波疫情嚴峻。