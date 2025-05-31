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橘世代／當家人住院【看護篇】湖南到台灣 她徒手清痰解危機

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
錢興菊從事醫院看護工作十四年。記者劉星君／攝影
錢興菊從事醫院看護工作十四年。記者劉星君／攝影

六十六歲錢興菊來自大陸湖南，十多年前嫁來台灣，因人生地不熟，在台工作難找，得知屏東基督教醫院辦照服員培訓課程，就此加入，結業後從事住院看護至今十四年。她堅信，病人與看護之間彼此「信任」，才能互相合作。

決定當住院看護，錢興菊說，「一開始沒有做好心理準備」，為患者清理大小便一度讓她很難接受，起初戴著三層口罩，跟大陸家人通話時關掉視訊，用電腦打字回「請放心」，怕他們看到她哭了，之後慢慢調適，換位思考，「有一天我們也會變老」。

錢興菊分享，擔任住院看護，接觸到社會各階層，她對台灣生活風土人情都很好奇，服務過程中也慢慢認識台灣。「和病患相處最重要的是信任」，她最難忘照護經驗，是在屏基安寧病房照顧口腔癌末患者，口腔右半邊切除，用金屬將下巴托起來，她跟這名患者從一開始的誤會，到最後筆談交流，寫滿三大本筆記本。

錢興菊說，患者有次要求推輪椅帶他去買大樂透，彩券行離醫院有段距離，途中患者的痰卡住喉嚨，呼吸困難，臉漲紅，她趕緊戴手套，手直接深入口腔，將卡住的痰黏液抓出來，讓呼吸道暢通，危機解除，還是去買大樂透。

錢興菊說，「這不只是一份工作，也是一種陪伴」，面對病人的情緒，沉住氣，付出愛心、專業照顧，才能互相合作，有時很用心照顧，遇到家屬無法諒解，這時候不往心裡去，也不要著急反駁，自己問心無愧，剛開始不懂，要主動向資深前輩學習。

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住院找看護撇步

家人住院誰來顧？一表曝看護怎麼找 每人都該有分名單

住院看護怎麼找？是所有住院患者與家屬都面臨的難題。

臨時找看護不易，除了資深護理師傳授如何找看護，找到看護之後，也要給看護足夠的協助與休息，才能讓護成為為照顧家人的好幫手。

看護 照服員

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