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橘世代／當家人住院【看護篇】銀行到病床 她甘於時薪不滿百
五十七歲的賴淑娟在病床前熟練照顧病患。六年前她剛從銀行退休，因家人生病加上年輕時曾想當護理師，決定投入住院看護，學會照顧家人，也能繼續工作有穩定收入，「把病人照顧好是最大成就感」。
賴淑娟曾最長在醫院一個半月沒回家，「以醫院為家」，攤開她的行程表，一個月幾乎只休兩到四天，行程滿滿，不見她喊累。
她準備小箱子推著到處走，箱子內放著照顧患者的工具，像手套等，還有隨身行李。她說，住院看護挑戰大，照顧患者從小朋友到百歲長者都有，每個情況不同，化療、骨折、安寧病房、造口照護，「從中學習不同照顧方式累積經驗」。
疫情時，她在醫院照顧確診病患，要著裝穿好隔離衣，「光是手套要戴三層」，曾一天著裝八次進到病房照顧患者，「最裡面衣服全都是汗」，協助餵食，患者因為打抗生素，容易腹瀉，協助幫忙清理患者大小便等。
提到最難忘經驗，賴淑娟說，某個半夜，照顧的患者突然沒心跳，夜班只有兩名護理師，她為病患CPR，直到支援醫師、護理師接手，「當下我想到的就是趕快救人」，後來患者救回來了，「才發現原來我也可以協助救病人」。
「要有耐心、愛心與抗壓性！」，賴淑娟說，當住院看護，不能用金錢來衡量，以她來說，一個月雖有七萬多元，跟外面工作比起來看起來很高，但若換算付出時間，其實一小時薪不到一百元。
「在我能力所及範圍內會繼續做下去」，賴淑娟說，她會做到不能做為止，「所以要好好把自己的身體照顧好，才有能力照顧需要照顧的人」。
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住院找看護撇步
住院看護怎麼找？是所有住院患者與家屬都面臨的難題。
臨時找看護不易，除了資深護理師傳授如何找看護，找到看護之後，也要給看護足夠的協助與休息，才能讓護成為為照顧家人的好幫手。
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