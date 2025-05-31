聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／當家人住院【看護篇】銀行到病床 她甘於時薪不滿百

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
賴淑娟銀行退休後從事醫院看護。記者劉星君／攝影
賴淑娟銀行退休後從事醫院看護。記者劉星君／攝影

五十七歲的賴淑娟在病床前熟練照顧病患。六年前她剛從銀行退休，因家人生病加上年輕時曾想當護理師，決定投入住院看護，學會照顧家人，也能繼續工作有穩定收入，「把病人照顧好是最大成就感」。

賴淑娟曾最長在醫院一個半月沒回家，「以醫院為家」，攤開她的行程表，一個月幾乎只休兩到四天，行程滿滿，不見她喊累。

她準備小箱子推著到處走，箱子內放著照顧患者的工具，像手套等，還有隨身行李。她說，住院看護挑戰大，照顧患者從小朋友到百歲長者都有，每個情況不同，化療、骨折、安寧病房、造口照護，「從中學習不同照顧方式累積經驗」。

疫情時，她在醫院照顧確診病患，要著裝穿好隔離衣，「光是手套要戴三層」，曾一天著裝八次進到病房照顧患者，「最裡面衣服全都是汗」，協助餵食，患者因為打抗生素，容易腹瀉，協助幫忙清理患者大小便等。

提到最難忘經驗，賴淑娟說，某個半夜，照顧的患者突然沒心跳，夜班只有兩名護理師，她為病患CPR，直到支援醫師、護理師接手，「當下我想到的就是趕快救人」，後來患者救回來了，「才發現原來我也可以協助救病人」。

「要有耐心、愛心與抗壓性！」，賴淑娟說，當住院看護，不能用金錢來衡量，以她來說，一個月雖有七萬多元，跟外面工作比起來看起來很高，但若換算付出時間，其實一小時薪不到一百元。

「在我能力所及範圍內會繼續做下去」，賴淑娟說，她會做到不能做為止，「所以要好好把自己的身體照顧好，才有能力照顧需要照顧的人」。

數位版看這裡

住院找看護撇步

家人住院誰來顧？一表曝看護怎麼找 每人都該有分名單

住院看護怎麼找？是所有住院患者與家屬都面臨的難題。

臨時找看護不易，除了資深護理師傳授如何找看護，找到看護之後，也要給看護足夠的協助與休息，才能讓護成為為照顧家人的好幫手。

延伸閱讀

橘世代／當家人住院【看護篇】湖南到台灣 她徒手清痰解危機

橘世代／當家人住院【看護篇】找住院看護 備口袋名單

影／50歲男等紅燈心肌梗塞 警52秒到…幫CPR喊「挺住」救回一命

迎戰台灣高齡少子化 林靜儀提2大利器

相關新聞

食藥署增快篩許可 藥師憂試劑失準

新冠疫情升溫，坊間快篩試劑嚴重缺貨，衛福部挨批應對慢半拍，後續食藥署被爆快速核准福爾家用快篩，爾後該公司股價上漲，遭質疑...

王任賢稱疫苗打夠了 羅一鈞：危險的呼籲

新冠疫情近期快速攀升，重症人數也隨之增加，中華民國防疫協會理事長王任賢日前指控，重症人數增加，是醫師為開立抗病毒藥物，「...

端午連假 宜花不見出遊潮

端午連假展開，宜蘭、花蓮天氣不錯，卻無明顯出遊人潮。宜蘭縣人氣風景區停車場未啟動總量管制，花蓮市區車也不多，花蓮遠雄海洋...

美西機票價格 比去北海道還便宜

今年全球航空市場受供應鏈緊張與營運成本上升影響，國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）及多家票務平台預測，機票價格恐持續走高。但由...

橘世代／當家人住院【看護篇】找住院看護 備口袋名單

林媽媽忽然全身無力，無法走路，定期來家裡探視的居服員於是把她和輕度失智的林爸爸帶去急診，上班中的女兒接到通知馬上趕來醫院...

新冠疫情狂燒！民眾湧入社區藥局 藥師：整個上午都在發藥

新冠疫情狂燒，衛福部長邱泰源日前表示，已將抗病毒藥物送至核心藥局。新北市核心藥局之一的藥局負責人、藥師李懿軒表示，今天上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。