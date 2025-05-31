橘世代／當家人住院【看護篇】找住院看護 備口袋名單

林媽媽忽然全身無力，無法走路，定期來家裡探視的居服員於是把她和輕度失智的林爸爸帶去急診，上班中的女兒接到通知馬上趕來醫院。急診醫師說要留在急診觀察，身為獨生女的林小姐想找看護照顧媽媽，把爸爸帶回家休息，無奈一直找不到看護，她只好和失智的爸爸一起待在醫院急診，兩人陪了媽媽一整夜。

若有家人住院的經驗，對林小姐的遭遇一定不陌生，家人住院誰照顧？住院看護怎麼找？是所有住院患者與家屬的難題。臨時找看護不易，護理師公會全聯會監事、萬芳醫院副院長高靖秋指出，透過醫院護理站尋找看護最有保障。資深護理師陳麗華建議，超高齡社會，家有長輩的子女，每個人都應握有一分「良好看護」口袋名單。

中華民國家庭照顧者關懷總會於民國一一一年進行「國人住院陪病照顧經驗調查」，網路回收一七八二人問卷，發現八成三受訪者有住院家人需照顧的經驗，其中七成五以自己家人照顧為主，四分之一聘僱看護，是否請看護幫忙，與住院天數長短、家庭經濟能力有關。

尋覓看護時 逾5成遇困難

如果需要看護幫忙，在找看護的過程中，近五成五遭遇困難，尤其新冠疫情爆發後，認為難度增加者多了三成。整體而言，大家普遍對把住院家人照顧好感到困難或焦慮，聘僱看護組焦慮感爆表者高達九成，但家人自顧的焦慮感不低，也有八成以上。

希望遇到視病猶親、經驗豐富的住院看護，是所有住院患者家屬的盼望。陳麗華指出，住院看護一般有三大來源，首先是與醫院簽約的看護機構，另一個看護來源為私人看護機構，再來就是臨時看護。高靖秋指出，與醫院簽約的看護，醫院管理責任，也會對訓練、感染控制等有所要求，建議民眾優先選擇。

陳麗華指出，和醫院簽約的看護機構，盡管費用可能貴一點點，但服務品質較高，且較有保障。通常患者及家屬只需提出「男或女」、「半日或全天」，護理師就會依照患者需求，請來具有一定專業的看護，但缺點是很難在一、兩個小時之內找到適合的看護，再者，患者出院後，看護無法跟著回到住處。

至於私人看護機構，陳麗華表示，這類看護也有一定專業，優點是患者出院後，可以跟著回到家裡，提供相同的服務。不過，這需花些時間整理名單，建議平常多上網查詢看護機構的評價，從中挑選兩三家。

最後為臨時看護，陳麗華指出，通常在醫院病房、養護機構等場域的椅子、沙發、電梯夾縫，都可發現看護名片，這類看護以新住民女性居多，優點為隨呼隨到，且價格便宜兩三百元，但較常出現溝通障礙，且專業性不足，僅建議救急時短期聘用。

聘臨時看護 醜話講在前面

陳麗華說，曾看過臨時看護在幫忙灌食時，方法錯誤，導致患者劇烈嗆咳，整個臉發脹，等醫師趕到病房，才知病人已吸入性肺炎，緊急從一般病房轉至加護病房，「聘請看護，最好將醜話講在前面。」陳麗華指出，如在不得不的情況下，聘用臨時看護，建議先講清楚，只是應急，如專業性不足，或是服務不佳，就會馬上換人。

陳麗華強調，每個人都應握有一分「良好看護」口袋名單，以她為例，因雙親老邁，經常住院，近五年來，就找過十幾個看護，但素質良莠不齊，有些看護連翻身、拍背、換尿布等簡單動作，都做不好，此時必須緊急止損。在累積眾多經驗後，現在如臨時需要看護，就可從口袋名單中挑選到服務品質不錯的看護，不致於慌了手腳。

如何找看護 製表／魏忻忻