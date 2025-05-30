財神爺現身林森北路！大樂透頭獎得主獨得1.86億元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
大樂透端午節加碼期間，開出頭獎！圖中為台彩總經理謝志宏。圖／本報資料照片
大樂透端午節加碼期間，開出頭獎！圖中為台彩總經理謝志宏。圖／本報資料照片

端午節前夕，大樂透頭獎得主加一位，30日晚間開獎的大樂透，結束連摃之路，頭獎獎金1.86億元由一人獨得，幸運兒在台北市中山區林森北路96號的寶鴻彩券行買到頭獎彩券。

5月30日晚上8:30開獎，開獎號碼依序為03、04、13、21、38、46，特別號02。

台彩表示，端午節大樂透還有加碼活動，加開53組100萬獎項開出情形：53組中開出11組，總中獎注數為11注，11組皆為單注中獎，本期尚有42組100萬獎項未開出，將於次期(6月3日)繼續加開。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

彩券行 大樂透

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