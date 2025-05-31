星光郵局 6月2日走入歷史

為配合上班族和夜歸民眾需求，中華郵政自二○一九年十一月起，在六都陸續推出「星光郵局」，自中午十二營業到晚間七時卅分，不過中華郵政表示，六月二日起，這些星光郵局將走入歷史，改回白天正常營業時間。

中華郵政強調，民眾仍可利用全台二七五間周六營業的郵局、網路郵局等多元管道辦理業務。

全台星光郵局共六間，包括台北光華郵局、永和中山路郵局、桃園民生路郵局、台中永安郵局、台南興華街郵局及高雄新田郵局等，最晚營業至晚間七時卅分，方便無法跑郵局的上班族或夜歸民眾辦理業務。

不過中華郵政表示，部分星光郵局來客數逐年減少，業績收入也未大幅提升，需求不如預期，在試辦五年多後，決定取消，比照其他郵局營業時間，恢復自上午八時卅分到下午五時卅分。

中華郵政表示，目前全台有二七五處郵局周六營業，民眾若平常日無法到郵局辦理業務，也可選擇到周六營業的郵局，部分郵局周六來客數還比平日還高，加上現行有網路郵局和i郵箱等服務，評估取消星光郵局服務對民眾影響不大。