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美西機票降 旅行團吃不到優惠

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

美西機票價格雖然回到疫情前，但團體行程商品價格卻仍較疫情前高出三成。旅遊業者表示，疫後美國缺工、服務業公司高漲，且低廉票價僅是航空公司零星放出的淡季優惠，對旅行業操作團體行程來說，無法反映到團費上，這也導致台灣往美西旅遊的旅客，愈來愈朝自由行發展。

旅行業品質保障協會美洲線委員李英明表示，對團體行程商品來說，機票降價的優惠並不存在，主因在於旅行社操作團體時向航空公司拿取機位的方式和航空公司向自由行旅客販售機位的方式不同。

他解釋，例如有低價的時間點，並不是機位賣得那麼好的日期、時間，航空公司是「點放」促銷。但旅行社販售的團體行程產品屬計畫旅行，也會在外幣匯率上規避風險，採提早外幣遠匯的作業模式，短則三個月、長則半年，以期約方式跟金融機構購買外幣，一併先拿下住宿房間、餐廳、遊覽車、景點等空間，因此旅遊商品推出時，不可能因為匯率變動，跟消費者收取或退還價差。

李英明表示，再加上現在美國內部依舊缺工、服務費高漲等，直接反映在團費報價上，美西整體團費仍舊比疫情前高出三成，也沒有降價空間。

李表示，目前台灣往美西旅遊的旅客，愈來愈朝自由行發展，這是不可逆的趨勢，因此現在美西團都改包裝有在地特色的內容，例如國家公園、黃石公園，看極光等。

經常往返台美之間的李先生說，疫後台美間的團體旅遊已經被旅行業者棄守很久了，現在多是自由行、商務客、獎勵旅遊等，暑假期間則是遊學旺季，這段期間機票價格很硬，低價美西機票通常是淡季或單點時間才會出現。不過現在美國住宿很貴，就算買到便宜機票也會被高價住宿拉高整體旅費，台灣民眾赴美西自由行，建議可以選特殊節慶時，或是有音樂會、演唱會等活動祭典。

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