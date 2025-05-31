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美西機票價 比去北海道還便宜

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
受到長程航線全面復飛、美籍航空公司重新布局亞洲市場，航班增加等因素影響下，近期台灣飛美西航點的機票價格逆勢下滑。記者葉信菉／攝影
受到長程航線全面復飛、美籍航空公司重新布局亞洲市場，航班增加等因素影響下，近期台灣飛美西航點的機票價格逆勢下滑。記者葉信菉／攝影

今年全球航空市場受供應鏈緊張與營運成本上升影響，國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）及多家票務平台預測，機票價格恐持續走高。但由於長程航線全面復飛、美籍航空公司重新布局亞洲市場，航班增加之下，近期台灣飛美西航點的機票價格逆勢下滑，某些航點票價不到二萬元，比飛北海道還便宜。

不過儘管美西機票價格下滑，朝陽科大飛行與民航人員技術系副教授盧衍良直言，票價結構反映市場狀況，當競爭者多，價格就會下跌，相較於美西航點而言，目前美東、歐洲等長程線雖疫後需求高，但供給量未明顯增加，票價未如美西票價一般有回跌現象。

觀察台北飛洛磯、舊金山、西雅圖等美西航點的票價，疫情前經濟艙來回票價約二萬二千元至二萬八千元不等，如今已與疫情前相去不遠，甚至轉機航班來回票價已回落到一萬八千元左右，若直飛也能有不到二萬五千元的價格。

相較之下，台灣赴日旅遊市場熱度未歇，就算航班、航點持續增加，即便是低成本航空，在旺季期間機票價格也不親民。以台北飛日本札幌為例，廉航再加上運行李、選位等附加費用，一張票動輒一萬五千元以上，旺季期間甚至超過二萬元，超越部分美西航點。

盧衍良表示，以西雅圖航點為例，原本僅長榮一家經營，隨著星宇、中華、達美陸續加入戰場，因此美西航點的票價下跌的現象是可以預見的。

旅遊業者也說，西雅圖是美西第一大機場，也是轉運中心，一下子增加三家航空公司飛行，大家價格戰拚得很兇，更別提因為美國川普關稅戰等因素，不僅留學生卻步，不少外國旅客也刻意選擇避開赴美旅遊，根據美國國家旅遊辦公室的最新數據顯示 ，三月赴美的海外旅客就比一年前減少百分之十一點六。

不過盧衍良也提到，機票價格有季節性，寒暑假期間會有大批觀光需求，美西機票應有上揚空間。目前美西票價約二萬多，大概是六月平日的價格，暑假旺季平日來回價格也都要四萬左右，估計這是航空公司短期的降價策略。

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