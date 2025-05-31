端午連假 宜花不見出遊潮

端午連假展開，宜蘭、花蓮天氣不錯，卻無明顯出遊人潮。宜蘭縣人氣風景區停車場未啟動總量管制，花蓮市區車也不多，花蓮遠雄海洋公園、宜蘭傳藝中心全天僅約五、六千人。旅宿業者說，雖僅是三天假期，不少民眾選擇出國，國內旅遊今年恐難樂觀。

以往宜蘭清水地熱園區等景點每逢假期就早早啟動總量管制，昨天都有餘裕，傳藝園區也僅六千人次。遠雄海洋公園連假期間推出多項優惠活動，但昨天約兩千人次，僅比去年震後端午連假首日好一點。

花蓮旅宿訂房率在震後持續低迷，日前鐵公路中斷也有影響，端午連假住房率平均僅二成多，即使交通恢復也沒有明顯進單，旅宿業者感嘆「國旅難救」，希望中央和縣府共同振興國旅。

宜蘭旅館公會理事長王文新說，端午連假僅三天，原評估出國機票和飯店有限，民眾會傾向留在國內旅遊，沒想到多數人選擇出國，這陣子股市疲軟降低民眾出遊意願，又因為台幣升值出國吸引力高，今年國旅恐難樂觀。

實際上，昨國道疏運大致順暢，僅國五下午出現較多車流。高公局預估，今將出現大量出遊及提前返回工作崗位車潮，國道有十八個地雷路段，包括國一南向楊梅至頭份、彰化系統至埔鹽系統，北向西螺至埔鹽系統、苗栗至湖口、圓山至大華系統；國三南向土城至關西、快官至霧峰、草屯至名間，北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國五南向南港系統至頭城，北向宜蘭至坪林；國四西向潭子系統至豐勢；國六西向舊正至霧峰系統；國十東向鼎金系統至燕巢、西向仁武至左營端等路段。