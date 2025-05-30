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少子化下妊娠糖尿病孕婦不減反增 公費篩檢「立功」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
2024年全國妊娠糖尿病比率7.6%，等於每7位孕婦就有1人罹患。孕婦示意圖。本報資料照片
2024年全國妊娠糖尿病比率7.6%，等於每7位孕婦就有1人罹患。孕婦示意圖。本報資料照片

新生兒人數逐年下降，懷孕婦女人數也隨之減少，但罹患妊娠糖尿病的孕婦卻持續增加。根據健保署統計，2020年妊娠糖尿病個案為1萬2481人，2024年增至1萬8322人，五年間增幅近五成。目前全國妊娠糖尿病比率為7.6%，等於每7位孕婦中就有1人受影響。

妊娠糖尿病不僅干擾產程，更可能同時對孕婦與新生兒造成傷害。北市聯合醫院婦幼院區婦產科兼任主治醫師江千代指出，孕婦若血糖過高，可能導致胎兒發育遲緩，或出現「巨嬰症」，進而提高難產風險。

金門醫院婦產科主治醫師譚宜欣舉例，一名未滿30歲的孕婦因未妥善控制血糖，待產時糖化血色素達7.8%，胎兒體重達4150公克，最終因肩難產及缺氧時間過長，造成腦性麻痺。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，高齡與肥胖是妊娠糖尿病的兩大主要風險因子。根據內政部資料，2023年生母平均年齡為32.44歲，較十年前增加0.9歲，高齡產婦比例已超過三成。

為因應此趨勢，衛福部自2021年起提供免費篩檢，針對妊娠24至28周的孕婦補助妊娠糖尿病檢查。譚宜欣表示，過去因檢查需自費，加上檢驗時須飲用糖水且過程不適，導致孕婦意願偏低。自公費補助實施以來，篩檢率與確診人數均明顯上升。

江千代補充指出，高齡孕婦中，部分同時合併體重過重、多囊性卵巢症候群，甚至仰賴人工生殖懷孕，使風險進一步上升。她呼籲，有懷孕計畫的女性應從孕前即嚴格控制體重，以降低妊娠糖尿病對母嬰健康的威脅。

她也提醒，產後不可掉以輕心，因妊娠糖尿病患者在40歲後有五成機率轉為糖尿病，應持續追蹤。此外，曾有妊娠糖尿病病史的更年期婦女，也較容易反覆感染陰道黴菌，顯示從孕前、孕期到產後的整體健康管理至關重要。

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