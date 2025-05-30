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妊娠糖尿病城鄉落差擴大 金門檢出率近三成居冠

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
近五年來，妊娠糖尿病檢出率從7.9%提升至13.8%，但各地差異明顯。本報資料照片
近五年來，妊娠糖尿病檢出率從7.9%提升至13.8%，但各地差異明顯。本報資料照片

近五年來，妊娠糖尿病檢出率從7.9%提升至13.8%，但各地差異明顯。金門縣檢出率高達27.3%，為全國最高；苗栗、基隆、雲林等地也突破二成。反觀六都地區，新北市為7.4%、台中市11.9%，多數略低於或接近全國平均。醫師分析，除政府補助推動篩檢，使檢出率上升外，地方飲食習慣、健康教育取得的便利性等，也是影響差異的關鍵。

妊娠糖尿病危險因子包括家族糖尿病史、高齡、肥胖、抽菸、運動不足等。金門醫院婦產科主治醫師譚宜欣指出，以臨床觀察，金門地區高齡產婦比例與台灣本島相近，但飲食習慣差異較大，傳統小吃如廣東粥、炒泡麵，含糖、含油、澱粉比例高。

台大醫院雲林分院副院長徐明洸則指出，經濟條件也是為重要因素。曾有研究指出，弱勢家庭傾向選擇高糖高熱量但缺乏營養的飲食，長期下來，對孕婦的代謝與血糖控制不利，妊娠糖尿病風險相對提高。

儘管各地生活型態不同，兩位醫師皆認為，檢出率快速上升仍主要與政策變化有關。譚宜欣表示，過去妊娠糖尿病檢查需自費，加上喝糖水檢驗不適感高，導致孕婦意願不高。2021年起，政府提供公費補助，檢查人數明顯提升，帶動確診數增加。

徐明洸補充，在原本醫療資源相對不足地區，補助政策效果更加顯著，「檢出率短期內翻倍成長，顯示政策介入效果大於自然發生率變動。」

除了篩檢政策，地方醫療資源也影響妊娠糖尿病防治成效。譚宜欣說，都市醫療院所多配有專門衛教人力，若能及早能提供飲食與體重管理指導，有助孕婦預防疾病發生。即便確診，只要及早介入，搭配營養師建議與飲食控制，九成孕婦無需使用藥物即可穩定血糖。

國民健康署婦幼健康組組長林宇旋表示，自2021年7月起，政府全面提供妊娠糖尿病篩檢，確診個案可視需求轉介至新陳代謝科。孕婦產後4至12周也需回診追蹤，5月起更加碼提供兩次產後健康照護服務，分別於產後一個月內與三個月內進行，內容涵蓋睡眠品質、戒菸、高血壓及慢性疾病風險管理等諮詢，強化整體健康維護。

金門 糖尿病 孕婦 婦產科

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