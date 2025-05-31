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渡輪開航基隆、石垣島 日航運業者申請中

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆港到石垣島除郵輪外將有渡輪？航港局：申請航權中。記者游明煌／攝影
基隆港到石垣島除郵輪外將有渡輪？航港局：申請航權中。記者游明煌／攝影

從基隆港出發到日本旅遊的郵輪客不斷增加，9月起可能有客貨兩用渡輪可搭，單程航行時間7小時，最多可載運545名旅客，日本航運業者已向交通部航港局申請航權，等待核准中。

近日有日本航運業者向交通部航港局申請「石垣島－基隆」定期客貨兩用渡輪航權，日前在官網表示，將以「YAIMA丸號」載運旅客，全長160米，貨物積載量180個20呎標準貨櫃。

石垣島有「日本的馬爾地夫」之稱，是日本沖繩縣八重山群島的交通樞紐，有美麗海景與珊瑚礁，是日本跳島旅遊熱點。

據旅行業表示，該渡輪規畫每周將開3個來回航班，船費依客房等級不同，最低1萬日圓（約台幣2080元）起跳，確切航班與票價仍待公布。

基隆港務分公司表示，航港局於5月9日召開該航線的協調及會勘會議，已就旅客動線、貨櫃進出動線等議題與船方、入境通關單位達成共識，待航港局核准航權後，配合開航事宜。

基隆航運業者表示，早在2011年之前，基隆就曾有固定的客貨船班「飛龍輪」往來基隆與那霸，當年進舶來品大都仰賴這條航線，後因營運虧損中止，渡輪開航後，能否分流郵輪旅客有待觀察。

目前從基隆港出發到日本沖繩、石垣島、那霸等地旅遊，多搭郵輪行程，郵輪設備多也舒適，又有賭場，但價格高。

渡輪相對票價便宜很多、班次較密集，但噸位較小，航行時間拉長，除載客外，貨用可能較有市場。

基隆到那霸、石垣搭乘飛機機票來回約1萬4千元，目前渡輪規畫單趟船票至少2千多元；如果搭郵輪則依天數、艙等不同行程，至少要2、3萬元。

郵輪

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