幸運兒在哪？大樂透頭獎1.86億元一人獨得 獎落這縣市

中央社／ 台北30日電
大樂透第114057期今晚開獎。本報資料照片
大樂透第114057期今晚開獎。本報資料照片

大樂透第114057期今晚開獎。中獎號碼為13、21、46、03、04、38，特別號02；派彩結果，頭獎新台幣1.86億元在台北市開出，由一人獨得。

今天大樂透頭獎在台北市中山區林森北路96號1樓寶鴻彩券行開出。

大樂透加開53組100萬獎項開出情形，53組中開出11組，總中獎注數為11注，11組皆為單注中獎，本期尚有42組100萬獎項未開出，將於次期（6月3日）繼續加開。

貳獎1注中獎，獎金244萬8016元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

彩券行 大樂透

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