紙風車劇團端節假期獻藝 上千人嘉義布袋看戲

中央社／ 嘉義縣30日電

紙風車劇團今晚在嘉義縣布袋鎮布新國小演出「紙風車的魔法書」，吸引逾1000名大小朋友擠爆會場，大家沉浸在劇團用心打造的魔法世界，現場歡笑與驚呼聲不斷。

民進黨籍立委蔡易餘致詞表示，紙風車劇團自成立以來始終秉持藝術扎根理念，推動全國性的「368鄉鎮藝術工程」，致力讓全台各地、尤其是偏鄉孩子都能欣賞高水準的藝術演出。這項工程至今已邁入第三輪，每一輪平均需時約6年，才能走完368個鄉鎮。

蔡易餘回憶，10年前，紙風車在執行第一輪「368藝術工程」時，就曾來到布袋國小演出，當時適逢霸王級寒流來襲，許多家長仍帶著小孩一同前來觀賞，不少人甚至攜帶棉被到場，只為讓孩子能看到一場難得的好戲。

蔡易餘說，這次第三輪「368藝術工程」的首場演出是在嘉義縣義竹鄉舉行，當時就特別向劇團爭取，希望能將布袋鎮場次安排在連續假期，就促成此次端午連假的演出。

這次紙風車劇團帶來劇碼「紙風車的魔法書」，開場巫婆之舞、兵馬俑狂想曲、動物運動大賽、招財貓的故事及神奇黑光劇，透過5個精彩冒險故事串連，把來自書本及生活中有趣的題材，轉化成高潮迭起的魔法冒險故事，為在場大小朋友帶來愉快且難忘的美好夜晚。

蔡易餘 紙風車 朋友

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