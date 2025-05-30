因應疫情升溫 高雄旗山醫院加開COVID-19特別門診

新冠肺炎疫情升溫，預估新一波疫情將在6月底至7月初達到高峰，單周可能突破20萬例確診人數。因應這波疫情發展趨勢，衛福部旗山醫院超前部署加開COVID-19特別門診，6月1日起將再增設下午診與夜間診COVID-19專診，讓就醫民眾更便捷看診。

為有效因應疫情變化，由衛福部醫福會林慶豐執行長於5月29日緊急召開防疫應變會議，邀集所屬醫院院長協調應對機制，要求各醫療院所加開COVID-19特別門診。

旗山醫院今起端午連續假日除正常門診之外，也在非門診段提供COVID-19特別門診，同時明天起再增設下午診與夜間診COVID-19專診。

院長陳明智指出，根據疾管署監測資料預估，這波疫情將於6月底至7月初進入高峰期，單週確診數可能超過20萬人，並可能高於去年同期疫情高點，旗山醫院已全面盤點防疫物資及藥品儲備，確保數量充足，民眾可安心不需恐慌。

此外也呼籲民眾踴躍施打疫苗，保護自己與家人安全，持續落實個人防疫措施，如勤洗手、遵守咳嗽禮節等，同時建議在醫療院所、長照機構、大眾運輸工具與人潮聚集地點佩戴口罩。