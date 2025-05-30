赤燭發行「九日」週年 將推美術設定集

中央社／ 台北30日電

台灣獨立遊戲團隊赤燭發行新作「九日」滿週年，全平台累積銷售突破80萬套，揚名國際，6月也將與出版社合作推出「九日」美術設定集，讓過去未能於募資期間購買的粉絲購藏。

赤燭過去以「返校」、「還願」等作聞名，去年發行歷時5年開發的「九日」，是款結合東方神話、道教思想與賽博龐克元素的2D平台動作冒險遊戲，去年獲得Steam年度大獎傑出視覺設計提名，今年在巴西電玩展Gamescom LATAM中也獲得最佳遊戲獎（BestGame）。

「九日」過去曾上架募資平台，並開放贊助者購買精裝版美術設定集。此次與台灣東販出版社合作再推實體書，赤燭遊戲透過新聞稿表示，這本美術設定集的每一頁都承載著團隊對「九日」世界觀的熱愛與堅持，希望讀者能透過翻閱這本書，一同走入這個融合神話與科幻的夢境國度。

「九日｜NINE SOLS美術設定集」收錄遊戲從構想到完成的創作歷程，涵蓋角色設計、場景構圖、遊戲元素分析以及過場動畫畫面等，6月2日起開放預購。

夢境 團隊

延伸閱讀

與無常共舞的人生練習：人生的不安很多，但可以選擇不讓它停留

台灣文學作品參展布拉格國際書展 傳遭陸方施壓撤國旗

7月香港書展3獨立書商被拒參展 疑去年展敏感書籍

赤燭《九日》Steam六折史低價！前傳漫畫「李耳傳」公開完結篇

相關新聞

新冠疫情狂燒！民眾湧入社區藥局 藥師：整個上午都在發藥

新冠疫情狂燒，衛福部長邱泰源日前表示，已將抗病毒藥物送至核心藥局。新北市核心藥局之一的藥局負責人、藥師李懿軒表示，今天上...

好消息！我4家屠宰場生產豬內臟及豬皮 今獲菲律賓認可輸入

據我駐菲律賓代表處今（30）日最新資訊，菲國核准我國台畜、和榮意、嘉一香及泰安共4家屠宰場生產的豬內臟及豬皮輸銷該國，此...

未更新變異株？福爾快篩去年送審近日才發許可證 食藥署長掛保證

為充實快篩庫存，衛福部食藥署近期新發放一張家用快篩許可證，國內廠商泰博科技生產的福爾快篩，目前已在各家超商上市。不過，有...

快篩變異株僅更新到前年 藥師憂恐釀疫情惡化…中研院專家說話了

新冠疫情升溫，衛福部挨批應對慢半拍，食藥署在快篩缺貨爆出數日，宣布新頒發一張家用快篩許可證，引發疑慮。該產品為福爾家用快...

端午節當天各地多雲到晴！西半部高溫飆34度 放完連假恐要迎接陣雨

明天是端午節，中央氣象署表示，各地大多多雲到晴，隨東北季風減弱，氣溫回升，西半部高溫攝氏32至34度；6月1日南方雲系北...

妊娠糖尿病城鄉落差擴大 金門檢出率近三成居冠

近五年來，妊娠糖尿病檢出率從7.9%提升至13.8%，但各地差異明顯。金門縣檢出率高達27.3%，為全國最高；苗栗、基隆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。