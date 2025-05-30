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用路人看過來 端午國道、省道明日雍塞路段一次看

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部預估，31日端午節連續假期第2日，預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達57百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局針對明日國道路況推估，重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。

建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發。另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

至於明日國道相關疏導措施包括，5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

此外，在省道部分，公路局提醒，明日可能出現返家及旅遊車潮，返家車潮多集中於下午時段，易壅塞之省道路段包含北部台61線鳳鼻至香山路段、台64線銜接國三中和交流道；中部台61線竹南路段、中彰大橋路段、台74線台中環線銜接國三路段；南部台18線銜接國三中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統、台88線鳳山至五甲路段。

另觀光風景區易壅塞路段包含北部台2線、台2乙線關渡至淡水路段、萬里至大武崙路段、福隆路段、台3線大溪路段；中部台14甲線清境農場路段、台21線日月潭路段；南部台3線古坑至梅山路段。公路局已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，建議用路人多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊，避開壅塞路段及時段。

至於在國道客運部分，明日為端午連續假期第2日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有79.4%空位，東部國道客運尚有86.06%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。

替代道路 國道客運

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