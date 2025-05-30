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快篩變異株僅更新到前年 藥師憂恐釀疫情惡化…中研院專家說話了

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新冠疫情升溫，衛福部挨批應對慢半拍，食藥署在快篩缺貨爆出數日，宣布新頒發一張家用快篩許可證，引發疑慮；圖為疫情示意圖。記者林俊良／攝影
新冠疫情升溫，衛福部挨批應對慢半拍，食藥署在快篩缺貨爆出數日，宣布新頒發一張家用快篩許可證，引發疑慮；圖為疫情示意圖。記者林俊良／攝影

新冠疫情升溫，衛福部挨批應對慢半拍，食藥署在快篩缺貨爆出數日，宣布新頒發一張家用快篩許可證，引發疑慮。該產品為福爾家用快篩，由泰博科技製造。基層藥師協會理事長沈采穎質疑，依食藥署說法，該快篩去年就送件審查，恐難因應最新變異株，若導致民眾檢測失準，恐釀成疫情惡化。不過，熟悉快篩設計的專家指出，目前流行變異株市面快篩均可因應。

食藥署指出，泰博科技製造福爾家用快篩，是去年7月30日送件申請，今年5月21日發證。沈采穎說，自己近期收到一份文件稱，泰博科技檢附資料中，新冠變異株僅更新到2023年3月14日，若依食藥署過往審核標準，應要求提供最新變異株資料，如近期流行的XDV、NB.1.8.1、LP.8.1等，「泰博未提供情形下，如何確保產品性能，進而核准發證、上市？」

目前市面上快篩，多為5年前新冠疫情爆發初期完成研發。不過，中研院生醫轉譯中心新興傳染病研究中心執行長、長庚大學講座教授施信如施信如說，快篩試劑研發時，會以新冠病毒中「比較不會變異」基因區段進行檢測，民眾購買市售家用快篩檢測，即使感染的是新型變異株，只要用對方式，在染疫初期就篩檢，就不會發生篩出陰性情況。

施信如表示，主流新冠變異株變異處在棘蛋白處，大部分市售家用快篩試劑並非以棘蛋白進行檢測，而是檢測變異機會較低、學術上稱為「保留性強」基因區段，未來若流行變異株變異處發生在這些區段，業者必須依照試劑序列重新測試，「不過不是現在」，每一波疫情出現時，業者須密切關注病毒變異位點，必要時重新設計試劑。

市售新冠快篩靈敏度各有不同，也與民眾採檢時機、深度有關。施信如建議，民眾應在症狀出現初期進行採檢，若等到症狀遲遲未解，第5天以後才進行採檢，未必可檢出陽性，檢測時棉棒戳入鼻腔深度，也會影響病毒量，若自行採檢時，擔心不適而戳不夠深，恐導致檢測結果失真。

食藥署 變異株 疫情 沈采穎 快篩試劑

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