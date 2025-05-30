快訊

申請入學步入尾聲！部分頂大已公告正、備取名單 後續注意事項一次看

戰爭資金哪來？俄油氣出口大賺9千億美元 為盟國援烏金三倍

自撞鐵拒馬…屏東空軍基地門口離奇車禍 男騎士頭部重創不治

端午節當天各地多雲到晴！西半部高溫飆34度 放完連假恐要迎接陣雨

中央社／ 台北30日電
明天是端午節，中央氣象署表示，各地大多多雲到晴，隨東北季風減弱，氣溫回升，西半部高溫攝氏32至34度天氣示意圖。圖／AI生成
明天是端午節，中央氣象署表示，各地大多多雲到晴，隨東北季風減弱，氣溫回升，西半部高溫攝氏32至34度天氣示意圖。圖／AI生成

明天是端午節，中央氣象署表示，各地大多多雲到晴，隨東北季風減弱，氣溫回升，西半部高溫攝氏32至34度；6月1日南方雲系北移，水氣增多，南部、東部會有局部短暫陣雨或雷雨

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天端午節天氣相對較穩定，各地大多多雲到晴，只有東部、東南部與恆春半島會有局部短暫陣雨，午後各山區有短暫雷陣雨。

林定宜指出，由於東北季風減弱，明天各地氣溫將回升，預測西半部高溫32至34度，東半部28至30度，各地低溫約在20至24度間。

他表示，6月1日南方雲系北移、水氣增多，南部、東部、東南部會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後會有局部短暫雷陣雨，而南部地區以及午後各地山區，會有局部較大雨勢發生機率。

林定宜指出，6月2日受到西南風影響，中南部地區會有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區會有局部大雨發生機率，其他地區多雲到晴，午後山區會有局部短暫雷陣雨。

他提到，6月3 、4日滯留鋒面影響期間，留意可能會有劇烈天氣，容易有短延時強降雨；6月5日鋒面逐漸南移通過，中南部地區會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區易有局部短暫陣雨。

高溫 雷雨 端午節 氣象署 氣溫 東北季風

延伸閱讀

端午連假晴熱 「梅雨」下周二抵達 西半部嚴防劇烈天氣

明3地濕冷「低溫20度」 周四天氣最差恐有短延時豪大雨

梅雨移動鋒面+西南風 氣象署：周四雷陣雨下更廣更大 點名此地要注意

北部高溫34度變24度！2波鋒面夾擊周末變天 端午連假想出遊注意了

相關新聞

與現實脫節？《忘了我記得》談失智和照顧者心境 長照專家感嘆：還在講24孝

由金馬影后謝盈萱主演的台劇《忘了我記得》近期上線，該劇以「失智」為主題，描述女兒面對父親失智後，她面對婚姻、家庭等人生選...

基隆港到石垣島除郵輪外將有渡輪？航港局：申請航權中

從基隆港出發到日本沖繩、石垣島、那霸等旅遊，目前遊客都會搭郵輪前往，未來可能有另外不同選擇，也可以搭渡輪。有日本業者向台...

黑鮪魚大豐收 漁業署公告6月5日零時起停止捕撈

東港黑鮪魚大豐收，昨日單日交易473尾，為今年最高。因全國黑鮪魚捕獲量已快接近今年配額，農業部漁業署昨日公告，今年度太平...

快篩變異株僅更新到前年 藥師憂恐釀疫情惡化…中研院專家說話了

新冠疫情升溫，衛福部挨批應對慢半拍，食藥署在快篩缺貨爆出數日，宣布新頒發一張家用快篩許可證，引發疑慮。該產品為福爾家用快...

明恐現返家、出遊車潮！公路局推測午後時段要注意 揭易壅塞路段

今為端午節連假首日，交通部公路局表示，截至下午3時止，壅塞或車多路段包含北部台2線竹圍至紅樹林路段、外木山至大武崙路段、...

端午連假晴熱 「梅雨」下周二抵達 西半部嚴防劇烈天氣

5、6月梅雨季，典型滯留鋒面遲至月底仍未出現，不過，中央氣象署預報員林定宜表示，明天東北季風逐漸減弱之下，端午節天氣還不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。