好消息！我4家屠宰場生產豬內臟及豬皮 今獲菲律賓認可輸入

據我駐菲律賓代表處今（30）日最新資訊，菲國核准我國台畜、和榮意、嘉一香及泰安共4家屠宰場生產的豬內臟及豬皮輸銷該國，此為我國繼2023年獲菲同意豬肉准入後，再獲該國同意擴增輸菲品項。

農業部防檢署表示，透過官方與產業間良好合作關係，以豬肉國家隊模式，成功讓優質的台灣豬肉產品續獲國際市場肯定，是我國政府與民間攜手共同努力的豐碩成果。

防檢署說明，菲國2021年9月來台查核6家屠宰場，並於2023年4月同意其生產的冷凍豬肉輸菲，但當時並未同意內臟及豬皮等品項；續經我政府及前揭品項輸菲的業者通力合作，配合菲國農業部於2024年11月間再次派員來台就我國屠宰場生產內臟及豬的設施設備及屠宰衛生檢查流程進行查核，終獲菲國核准我國豬內臟及豬皮輸菲，此結果也是對我國官方管理體制的認可。

防檢署表示，我國除成功防堵非洲豬瘟於境外，更撲滅口蹄疫及清除豬瘟，展現我國產官學界良好的合作機制及厚實的防檢疫水準。我將持續致力維護我國畜禽健康，杜絕國外疫病傳入，結合政府與民間力量，全力推動我國優質農畜產品拓展出口市場，將優質的台灣豬推向世界舞台。