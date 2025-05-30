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豐原醫院6月2日啟動新冠特別門診 備足疫苗藥物及試劑

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
豐原醫院宣布下周一啟動新冠特別門診，備足新冠疫苗、抗病毒藥物及快篩試劑，確保鄉親治療無虞。圖／豐原醫院提供
豐原醫院宣布下周一啟動新冠特別門診，備足新冠疫苗、抗病毒藥物及快篩試劑，確保鄉親治療無虞。圖／豐原醫院提供

隨著國內新冠肺炎疫情再度升高，疾管署預估國內疫情預估於6月中下旬達高峰，最高單周新冠就診估計5.5萬到6.5萬人次，衛福部立豐原醫院今天宣布即日起啟動「新冠特別門診」計畫，並備有足夠的新冠疫苗、抗病毒藥物及快篩試劑，確保鄉親治療無虞。

豐原醫院院長李永恒指出，民眾近來如出現高燒不退、呼吸困難、喘不過氣、嘴唇發紫、發紺、意識不清、反應遲鈍，千萬別拖延，及早就醫有保障，院方為備戰新冠疫情，6月2日起啟動「新冠特別門診」計畫，主要是為提供民眾安心就醫空間，每日開設上午與晚上兩個診次，週六上午門診，週日可至急診，提供篩檢、診斷與藥物治療等整合式服務。

因應端午連假3天民眾將出遊、聚會，恐推升新冠疫情，豐原醫院除設立新冠特別門診外，並強調已提供充足新冠疫苗、抗病毒藥物與快篩試劑，建議民眾在醫院診所、長照機構、大眾運輸工具及人潮聚集所等，都能夠佩戴口罩，以降低群體感染風險，做好防疫工作，出現症狀千萬別拖延，及早就醫。

豐原醫院宣布下周一啟動新冠特別門診，備足新冠疫苗、抗病毒藥物及快篩試劑，確保鄉親治療無虞。圖／豐原醫院提供
豐原醫院宣布下周一啟動新冠特別門診，備足新冠疫苗、抗病毒藥物及快篩試劑，確保鄉親治療無虞。圖／豐原醫院提供
豐原醫院宣布下周一啟動新冠特別門診，備足新冠疫苗、抗病毒藥物及快篩試劑，確保鄉親治療無虞。圖／豐原醫院提供
豐原醫院宣布下周一啟動新冠特別門診，備足新冠疫苗、抗病毒藥物及快篩試劑，確保鄉親治療無虞。圖／豐原醫院提供

豐原 疫情 新冠肺炎 新冠疫苗 快篩試劑

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