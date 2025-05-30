上午開始就一位難求！連假首日清水服務區迎車潮 估3天湧進8萬人

清水服務區號稱「全台最美服務區」，做為國道3號營業額最高的中繼休息站，可以遠眺高美溼地及台中港海景，端午連假首日果然全天迎來大量車流人潮，停車場從上午開始就一位難求，進入室內賣場的人潮滿滿，清水服務區指出，預估3天端午連假的營業額上看1500萬元。

今天是端午連假3天假期首日，台中市艷陽高照，國道湧現出遊與返鄉車潮，統一超商表示，國道3號清水服務區雖有明顯增加，但並未像春節連假的倍增，因應南下北上的連假掃墓人潮，賣場營業時間提前兩小時，預估3天假期將湧入8萬人潮，推估商場內各店業績將有不小的成長。

清水服務區表示，去年斥資上億元啟動改裝作業後，全新設施不僅導入50個專櫃、為全台服務區之最，服務區得到眾多用路人的朝聖打卡，今年春節已達標6500萬業績，配合228連續假期3天湧入約8萬人潮，商場內的7-ELEVEN、星巴克與即食即飲、伴手禮櫃位，尤其受到消費者歡迎，備貨量約是平日假日的2倍。

清水服務區區長葉琬柔說，今天中部國道湧進大量車潮，車輛比一般周休假日略多，賣場顧客明顯增加，預估餐飲跟伴手禮櫃位業績會有成長，服務區強調賣點不只有美食，新穎的打卡景點設計，今年將努力追回被關西服務區超前的優勢，挑戰全年7億的營業額，拿回第一的寶座。