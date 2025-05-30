快訊

45歲妻將年薪百萬夫趕出家門 半年後為了一事態度鬼轉：你回來吧

大型無人艇找到了！雷虎懸賞20萬喊「一定給」 海巡署回應

聽新聞
0:00 / 0:00

未更新變異株？福爾快篩去年送審近日才發許可證 食藥署長掛保證

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署長姜至剛表示，該署早就獲知疫情趨勢、加快審查，並強調該快篩從學理上來看，不影響有效性，不會造成疫情加劇。本報資料照片
食藥署長姜至剛表示，該署早就獲知疫情趨勢、加快審查，並強調該快篩從學理上來看，不影響有效性，不會造成疫情加劇。本報資料照片

為充實快篩庫存，衛福部食藥署近期新發放一張家用快篩許可證，國內廠商泰博科技生產的福爾快篩，目前已在各家超商上市。不過，有藥師質疑，該快篩送審時間是去年，文件中提出的病毒株未包含最新變異株，恐讓疫情更為嚴重，並質疑食藥署圖利廠商。

對此，食藥署長姜至剛表示，該署早就獲知疫情趨勢、加快審查，並強調該快篩從學理上來看，不影響有效性，不會造成疫情加劇。

據了解，許多連鎖藥局業者自行判斷疫情趨勢，近3天都是「拿現金」向快篩業者「搶貨」。姜至剛說，衛福部疾管署官員傳訊告知疫情升溫，食藥署5月9日啟動應變，一周前開始請廠商增產，並陸續開始鋪貨，各界質疑新冠疫情法定傳染病等級已降級，食藥署不該主導鋪貨，但食藥署「沒有三頭六臂鋪貨」，以道德勸說方式，建議廠商幫忙。

姜至剛表示，食藥署站在國家高度、全民健康角度思考，被指圖利，不僅協助生產快篩的廠商冤枉，署方「也很冤」，若因此下架增產快篩，也非全民之福。快篩不是抗病毒藥物，不會使用變異點篩檢病毒，而是找比較不變的新冠抗原區域篩檢其存在，他掛保證，「不會有篩不出病毒的情形。」

針對鋪貨情況，姜至剛表示，政府依照民眾需求，把各通路商資訊告訴業者，由市場機制決定鋪貨，「我們是公親不是事主，目的是照顧全民健康」，近期產能本周預計56萬劑，下周可累計120萬劑，下下周累計可達200萬劑，且端午連假期間，快篩業者均持續生產，考量連假塞車，有可能稍微延遲送達通路端時間，但快篩庫存量都很充足，民眾不必擔憂。

食藥署 連假 變異株 病毒 疾管署 疫情 快篩

延伸閱讀

習慣跑社區藥局買快篩卻撲空 基層嘆政府只給連鎖藥局

快篩許可證僅核發3天「這公司股價漲3%」基層起疑心 食藥署回應

新冠疫情升溫「基層缺藥、缺快篩」 衛福部長邱泰源道歉了

蝦皮賣違法大陸食品避查緝 食藥署長半年內「找棒子」

相關新聞

與現實脫節？《忘了我記得》談失智和照顧者心境 長照專家感嘆：還在講24孝

由金馬影后謝盈萱主演的台劇《忘了我記得》近期上線，該劇以「失智」為主題，描述女兒面對父親失智後，她面對婚姻、家庭等人生選...

基隆港到石垣島除郵輪外將有渡輪？航港局：申請航權中

從基隆港出發到日本沖繩、石垣島、那霸等旅遊，目前遊客都會搭郵輪前往，未來可能有另外不同選擇，也可以搭渡輪。有日本業者向台...

黑鮪魚大豐收 漁業署公告6月5日零時起停止捕撈

東港黑鮪魚大豐收，昨日單日交易473尾，為今年最高。因全國黑鮪魚捕獲量已快接近今年配額，農業部漁業署昨日公告，今年度太平...

明恐現返家、出遊車潮！公路局推測午後時段要注意 揭易壅塞路段

今為端午節連假首日，交通部公路局表示，截至下午3時止，壅塞或車多路段包含北部台2線竹圍至紅樹林路段、外木山至大武崙路段、...

端午連假晴熱 「梅雨」下周二抵達 西半部嚴防劇烈天氣

5、6月梅雨季，典型滯留鋒面遲至月底仍未出現，不過，中央氣象署預報員林定宜表示，明天東北季風逐漸減弱之下，端午節天氣還不...

未更新變異株？福爾快篩去年送審近日才發許可證 食藥署長掛保證

為充實快篩庫存，衛福部食藥署近期新發放一張家用快篩許可證，國內廠商泰博科技生產的福爾快篩，目前已在各家超商上市。不過，有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。