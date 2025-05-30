未更新變異株？福爾快篩去年送審近日才發許可證 食藥署長掛保證

為充實快篩庫存，衛福部食藥署近期新發放一張家用快篩許可證，國內廠商泰博科技生產的福爾快篩，目前已在各家超商上市。不過，有藥師質疑，該快篩送審時間是去年，文件中提出的病毒株未包含最新變異株，恐讓疫情更為嚴重，並質疑食藥署圖利廠商。

對此，食藥署長姜至剛表示，該署早就獲知疫情趨勢、加快審查，並強調該快篩從學理上來看，不影響有效性，不會造成疫情加劇。

據了解，許多連鎖藥局業者自行判斷疫情趨勢，近3天都是「拿現金」向快篩業者「搶貨」。姜至剛說，衛福部疾管署官員傳訊告知疫情升溫，食藥署5月9日啟動應變，一周前開始請廠商增產，並陸續開始鋪貨，各界質疑新冠疫情法定傳染病等級已降級，食藥署不該主導鋪貨，但食藥署「沒有三頭六臂鋪貨」，以道德勸說方式，建議廠商幫忙。

姜至剛表示，食藥署站在國家高度、全民健康角度思考，被指圖利，不僅協助生產快篩的廠商冤枉，署方「也很冤」，若因此下架增產快篩，也非全民之福。快篩不是抗病毒藥物，不會使用變異點篩檢病毒，而是找比較不變的新冠抗原區域篩檢其存在，他掛保證，「不會有篩不出病毒的情形。」

針對鋪貨情況，姜至剛表示，政府依照民眾需求，把各通路商資訊告訴業者，由市場機制決定鋪貨，「我們是公親不是事主，目的是照顧全民健康」，近期產能本周預計56萬劑，下周可累計120萬劑，下下周累計可達200萬劑，且端午連假期間，快篩業者均持續生產，考量連假塞車，有可能稍微延遲送達通路端時間，但快篩庫存量都很充足，民眾不必擔憂。