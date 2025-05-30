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明恐現返家、出遊車潮！公路局推測午後時段要注意 揭易壅塞路段

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
端午連假，返鄉車流湧現，國道一號彰化段車輛走走停停。記者黃仲裕／攝影
端午連假，返鄉車流湧現，國道一號彰化段車輛走走停停。記者黃仲裕／攝影

今為端午節連假首日，交通部公路局表示，截至下午3時止，壅塞或車多路段包含北部台2線竹圍至紅樹林路段、外木山至大武崙路段、台61線鳳鼻尾至竹港大橋路段、台62線七堵至安樂路段、台64線中和至新店路段、台65線土城銜接國三路段、泰山銜接國一路段；中部台61線龍井至中彰大橋路段、竹南玄寶大橋路段、台74線大里至霧峰路段；南部台86線關廟路段、台88線五甲系統至鳳山路段。

公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2,357班次，疏運44,742人；東部國道客運路線共計行駛583班次，疏運13,212人。

公路局指出，明(31)日可能出現返家及旅遊車潮，返家車潮多集中於下午時段，易壅塞之省道路段包含北部台61線鳳鼻至香山路段、台64線銜接國三中和交流道；中部台61線竹南路段、中彰大橋路段、台74線台中環線銜接國三路段；南部台18線銜接國三中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統、台88線鳳山至五甲路段。另觀光風景區易壅塞路段包含北部台2線、台2乙線關渡至淡水路段、萬里至大武崙路段、福隆路段、台3線大溪路段；中部台14甲線清境農場路段、台21線日月潭路段；南部台3線古坑至梅山路段。

公路局已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，建議用路人多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊，避開壅塞路段及時段。

明日為端午連續假期第2日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有79.4%空位，東部國道客運尚有86.06%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。

車潮 班次 客運業 塞車 國道客運

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