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新冠疫情升溫 高雄市145家醫療院所可快篩診斷

中央社／ 高雄30日電
國內新冠肺炎疫情升溫，高雄市政府衛生局今天提醒，民眾如有接觸風險並出現發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失等COVID-19症狀，可至高市145家醫療院所就醫以新冠「醫用快篩」輔助診斷。疫情示意圖。圖／AI生成
國內新冠肺炎疫情升溫，高雄市政府衛生局今天提醒，民眾如有接觸風險並出現發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失等COVID-19症狀，可至高市145家醫療院所就醫以新冠「醫用快篩」輔助診斷。疫情示意圖。圖／AI生成

國內新冠肺炎疫情升溫，高雄市政府衛生局今天提醒，民眾如有接觸風險並出現發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失等COVID-19症狀，可至高市145家醫療院所就醫以新冠「醫用快篩」輔助診斷。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情連7週升，衛生局今天透過新聞稿表示，若為重症高風險個案，即可處方「公費抗病毒藥物」，降低併發症或死亡風險，目前合約醫療院所「醫用快篩試劑」及「公費抗病毒藥物」量能充足，相關資訊可至衛生局官網（https://gov.tw/m3F）查詢。

高市衛生局說明，「家用快篩試劑」依中央規劃已於超商通路、藥局等通路擴大舖貨中；每日將分別在早上10時及下午5時更新高雄市藥局庫存「家用快篩試劑」清單，以利市民快速查詢。

此外，衛生局提醒，若出現8大新冠重症警示症狀，包括喘或呼吸困難；皮膚、皮膚、嘴唇或皮膚、嘴唇或指甲床發青；無法進食、無法進食、喝水或服藥；過去24小時小時無尿或尿量顯著減少；無發燒無發燒情形下心跳大於每分鐘每分鐘100次；持續胸悶持續胸悶或胸痛；意識不清；收縮壓小於90mmHg等，一定要立刻就醫。https://gov.tw/m3F

高雄市 風險 衛生局 疫情 快篩試劑

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