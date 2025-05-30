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新冠疫情夏季單周確診恐逾20萬 部桃周一至五開10特別門診

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部立桃園醫院下周一起新冠特別門診時間表。圖／衛福部桃園醫院提供
部立桃園醫院下周一起新冠特別門診時間表。圖／衛福部桃園醫院提供

衛福部桃園醫院今天表示，因應新冠疫情快速升溫，6月2日（周一）起加開COVID-19 特別門診，提供有發燒、咳嗽、喉嚨痛等呼吸道症狀的民眾快速就醫管道，強化防疫力道，守護民眾健康不打烊。

部桃表示，加開的COVID-19特診提供18歲以上出現疑似症狀者優先看診，門診科別包含綜合內科、耳鼻喉科及家庭醫學科，每周合計開設10診，掛號與看診時間清楚分流，現場掛號時段為上午8點至11點30分，下午1點至4點，看診時間分別為上午8點30分至中午12點，下午2至5點。

部桃看診地點分別設於門診二樓內科5診（綜合內科）、210診區（耳鼻喉科），以及綜合大樓一樓家醫科診區，民眾可依症狀選擇科別就診，提升就醫效率。

部桃表示，疾管署推估這波疫情將於6月底至7月初達高峰，單周感染人數恐突破20萬超越去年夏季。面對即將到來的端午連假與疫情高峰，部桃已整備充分防疫物資，包含抗病毒藥Paxlovid與Molnupiravir、清冠一號、新冠疫苗與快篩試劑等，確保院內診療不中斷，同時配合衛生局與疾管署建立即時補給機制。院方並持續盤點急性病床與加護病房能量，妥善調度，避免醫療擠塞。

部桃表示，中央已提醒端午5防疫要點，包括分級就醫、快篩穩定供應、藥物備量無虞、高風險族群儘快接種疫苗及出現症狀盡速就醫，民眾若有症狀請立即戴口罩並前往特別門診就醫，勿自行購藥或延誤診治。

部桃 連假 衛福部 疫情 新冠疫苗 COVID-19

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