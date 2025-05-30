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防疫別鬆懈！因應疫情升溫 南市4部立醫院6月啟動特別門診與夜診

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
因應疫情升溫，台南市衛生局提醒歡慶端午防疫不鬆懈，打疫苗、戴口罩、勤洗手三撇步守護健康。圖／台南市衛生局提供
因應疫情升溫，台南市衛生局提醒歡慶端午防疫不鬆懈，打疫苗、戴口罩、勤洗手三撇步守護健康。圖／台南市衛生局提供

近期國內COVID-19疫情呈上升趨勢，為因應疫情變化，南市轄內部立台南醫院、新營醫院、胸腔病院、嘉南療養院6月起加開COVID-19特別門診及夜診，民眾如有疑似症狀，可及時前往就診。

衛生局表示，截至5月30日，4家部立醫院抗病毒藥物儲備量充足，包括Paxlovid 197人份、Molnupiravir 124人份，衛生局儲備量亦充足，可隨時提供撥補，市民朋友可安心就醫。

衛生局提醒，高風險族群（例如：65歲以上長者、慢性病患者、免疫低下者）若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等疑似COVID-19症狀，應盡速前往本市公費COVID-19口服抗病毒藥物合約院所就醫（查詢網址：https://gov.tw/k8S ），由醫師評估是否進行快篩及使用公費抗病毒藥物。至於非高風險族群，無須頻繁快篩，以避免資源浪費與不必要的焦慮。

端午連假民眾出遊、返鄉與親友聚會頻繁，衛生局長李翠鳳提醒「防疫三撇步」，打疫苗、戴口罩、勤洗手，提升防護力，守護自己與家人健康。

衛生局 病毒 疫情 族群 快篩 COVID-19

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