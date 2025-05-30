頻尿成「男」言之隱！醫籲「非正常老化現象」 當心攝護腺肥大警訊

1名75歲老翁長年受頻尿、夜尿困擾，用藥不見改善。醫師提醒這絕非「正常老化」現象，其他如解尿無力、尿不乾淨等，都可能是攝護腺肥大警訊，及早就醫可望重拾順暢生活。

攝護腺肥大是常見的男性泌尿系統疾病，台北市立聯合醫院中興院區泌尿科主治醫師徐易廷近日透過新聞稿指出，據統計，年逾50歲男性中，過半可能出現攝護腺肥大相關症狀，且年紀越大、比例越高。

徐易廷表示，許多民眾因擔心手術風險或不了解治療選項，延誤處理時機。如今隨醫療科技進步，雷射成為安全、出血少、恢復快的新選擇之一；與傳統手術相比，不僅住院天數更短，術後需放置導尿管的時間也大幅縮短，適合高齡或有慢性病的患者施行。

他舉例，1名75歲老翁長年深受頻尿、夜尿之苦，即便服用藥物但效果有限，生活大受影響；經評估後接受攝護腺雷射手術，術後隔日拔除導尿管，解尿順暢且夜間不用再反覆起床上廁所，早上第一件事也不是找廁所，而是泡茶、聽音樂，直呼「生活品質完全不一樣」。

徐易廷提醒，頻尿、夜尿、解尿無力、滴滴答答、尿不乾淨等症狀，這些中老年男性常見的苦惱，其實可能與攝護腺肥大有關，絕非年紀大的「正常老化」，若有相關困擾，建議及早就醫，評估合適的治療方式，有助改善。