快訊

獨／與廖峻不是夫妻！為報恩擦屎、洗澡 楊文慈心酸：還被說小三

端午假期首日…綠島4外籍遊客浮潛僅3人上岸 警消海巡搜救中

新冠疫情再度升溫 醫曝「病毒不會離開我們」：1徵兆才須警覺

頻尿成「男」言之隱！醫籲「非正常老化現象」 當心攝護腺肥大警訊

中央社／ 台北30日電
1名75歲老翁長年受頻尿、夜尿困擾，用藥不見改善。醫師提醒這絕非「正常老化」現象，其他如解尿無力、尿不乾淨等，都可能是攝護腺肥大警訊，及早就醫可望重拾順暢生活。示意圖／AI生成
1名75歲老翁長年受頻尿、夜尿困擾，用藥不見改善。醫師提醒這絕非「正常老化」現象，其他如解尿無力、尿不乾淨等，都可能是攝護腺肥大警訊，及早就醫可望重拾順暢生活。示意圖／AI生成

1名75歲老翁長年受頻尿、夜尿困擾，用藥不見改善。醫師提醒這絕非「正常老化」現象，其他如解尿無力、尿不乾淨等，都可能是攝護腺肥大警訊，及早就醫可望重拾順暢生活。

攝護腺肥大是常見的男性泌尿系統疾病，台北市立聯合醫院中興院區泌尿科主治醫師徐易廷近日透過新聞稿指出，據統計，年逾50歲男性中，過半可能出現攝護腺肥大相關症狀，且年紀越大、比例越高。

徐易廷表示，許多民眾因擔心手術風險或不了解治療選項，延誤處理時機。如今隨醫療科技進步，雷射成為安全、出血少、恢復快的新選擇之一；與傳統手術相比，不僅住院天數更短，術後需放置導尿管的時間也大幅縮短，適合高齡或有慢性病的患者施行。

他舉例，1名75歲老翁長年深受頻尿、夜尿之苦，即便服用藥物但效果有限，生活大受影響；經評估後接受攝護腺雷射手術，術後隔日拔除導尿管，解尿順暢且夜間不用再反覆起床上廁所，早上第一件事也不是找廁所，而是泡茶、聽音樂，直呼「生活品質完全不一樣」。

徐易廷提醒，頻尿、夜尿、解尿無力、滴滴答答、尿不乾淨等症狀，這些中老年男性常見的苦惱，其實可能與攝護腺肥大有關，絕非年紀大的「正常老化」，若有相關困擾，建議及早就醫，評估合適的治療方式，有助改善。

頻尿 醫師 泌尿科 手術 廁所 導尿管

延伸閱讀

開刀還被罵！陳喬恩遭酸「沒醫學常識」不爽：老娘沒想上熱搜

世壯運／北市聯醫AI揪潛在心血管高風險族群 2人急手術保命

夫中風開腦後半夜不睡亂罵人 子女挺母離婚「法官判准」

68歲男肺部結節…肺癌治療3年 台中榮總揪出這菌非罹癌

相關新聞

基隆港到石垣島除郵輪外將有渡輪？航港局：申請航權中

從基隆港出發到日本沖繩、石垣島、那霸等旅遊，目前遊客都會搭郵輪前往，未來可能有另外不同選擇，也可以搭渡輪。有日本業者向台...

黑鮪魚大豐收 漁業署公告6月5日零時起停止捕撈

東港黑鮪魚大豐收，昨日單日交易473尾，為今年最高。因全國黑鮪魚捕獲量已快接近今年配額，農業部漁業署昨日公告，今年度太平...

端午連假晴熱 「梅雨」下周二抵達 西半部嚴防劇烈天氣

5、6月梅雨季，典型滯留鋒面遲至月底仍未出現，不過，中央氣象署預報員林定宜表示，明天東北季風逐漸減弱之下，端午節天氣還不...

粽子配錯水果下場慘！醫籲避開「2生冷水果」：當心胃痛、嘔吐、腸胃炎

端午節吃粽子，不少民眾喜歡搭配水果解膩。然而醫師提醒，吃完粽子若馬上吃西瓜、哈密瓜等寒性水果，除了可能導致胃部不適，還會出現噁心、脹氣、急性腸胃炎等症狀，因此民眾應謹慎挑選搭配食材，避免節日美食變惡夢。

新冠疫情再度升溫 醫曝「病毒不會離開我們」：1徵兆才須警覺

COVID-19疫情在台灣再度升溫，疾管署預估6至7月將迎來新一波感染高峰，單周確診數可能突破20萬例。對此，前台大感染科醫師林氏璧指出，「新冠病毒不會離開我們了」，並強調民眾應以與病毒共存的態度面對，而非過度恐慌，他直言「在健康沒有慢性病的人發生了較高比例的重症，那我們才應該要擔心」。

避免急診壅塞再現 部立醫院6月起開設新冠特別門診分流

新冠疫情近期上升快速，疾管署預估會在6月底至7月初達到高峰，此波恐釀全台180萬人染疫。衛福部部立21家綜合醫院將在6月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。