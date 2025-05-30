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綠竹筍嚐鮮正當時 農糧署教挑「白彎矮肥」

中央社／ 台北30日電

台灣綠竹筍號稱「綠寶石」，產期是每年5至10月，夏季正是品嚐好季節，農業部農糧署建議民眾選購時，記得口訣「白、彎、矮、肥」。

根據農糧署統計，全台綠竹筍種植面積約7000公頃，為了讓消費者吃得安全及安心，已輔導筍農取得產銷履歷驗證竹筍面積3247公頃。

農糧署近期協助筍農推廣綠竹筍，農糧署表示，綠竹筍，素有「綠寶石」的美稱，形如牛角般，常用來作成涼筍料理，其口感爽脆、質地細緻、香甜多汁，宛如甜梨，最符合現代人追求高纖、低熱量的養生需求，已成為國人最喜愛的蔬菜之一；不但可鮮食，也可真空包裝加工冷藏，甚至出口外銷。目前已進入綠竹筍盛產期，民眾可把握機會嚐鮮。

農糧署建議，民眾選購新鮮綠竹筍時，記得「白、彎、矮、肥」原則，挑選底部肥白、外型像牛角彎曲、筍殼光滑呈淡黃色、筍尖不出青。

農糧署表示，農民在清晨採收後，即將綠竹筍放置冰水中，或是帶土冷藏，並以最快的速度送至消費市場，確保綠竹筍的鮮度；消費者採買鮮筍後，最好立即料理或煮熟。若無法立即烹煮，建議以保鮮膜包裹冷藏，並於3天內料理食用完畢，才能及時享用綠竹筍的極致美味。

農糧署介紹，台灣竹筍栽培面積廣，全台平地和山區，從南到北都可種植，常見且被廣泛食用的竹筍有6種，分別是綠竹、麻竹、孟宗竹、桂竹、烏殼綠竹、箭竹，北部以綠竹、桂竹為主，其中綠竹筍總產值與單位面積產值居冠，是台灣最受重視的竹種之一，產期為每年5至10月，6月（正筍期）和8月（秋仔筍）為兩個產筍高峰期。

農糧署 消費者 料理

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