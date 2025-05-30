胸腔病院加開COVID-19特別門診 端午節前啟動防疫部署
COVID-19疫情快速升溫，衛生福利部胸腔病院今天宣布，6月1日起加開COVID-19特別門診。台南大同院區與仁德院區周一至五開診、仁德院區另周六上午開診，提升就醫方便與診療量能，降低社區傳播風險。
疾病管制署監測顯示，國內新冠肺炎疫情持續上升，5月18日至24日新冠門急診就診人41402人次，較前一周顯著上升，遠高於去年同期23555人次。
另5月20日至26日新增102例本土新冠併發重症病例、19例死亡。今年累計重症個案432例、死亡66 例，多為65歲以上長者與慢性病患者，近九成未接種JN.1疫苗。疫情預估將於6月底至7月初進入高峰期，單週確診人數可能突破20萬，甚至超越去年同期高點。
胸腔病院院長黃紹宗表示，院方已完成防疫物資與藥品庫存盤點，儲備充足、供應穩定，醫療量能無虞。也提醒民眾除接種疫苗日常應保持勤洗手、遵守咳嗽禮節，特別是長者與慢性病族群，出入公共場所建議佩戴口罩。
有發燒或呼吸道症狀者，應佩戴口罩外出，並在症狀緩解後持續戴口罩5天，盡量在家休息，避免不必要的外出與接觸。
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