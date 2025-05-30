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天氣好轉 國5南向車多時速不到40公里

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
端午連假首日天氣好轉，國5南向開始出現車流。
端午連假首日天氣好轉，國5南向開始出現車流。

今為端午節連續假期首日，截至目前為止全台國道大致順暢，不過國5南下已開始出現車多壅塞，時速不到40公里。

交通部高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為39.9百萬車公里，預估今日交通量為121百萬車公里。由於北部及中部地區天氣已轉晴，車流逐步湧現，預判今日下午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、寶山-茄苳、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局 端午節 彰化 國道

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