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6月2日星光郵局走入歷史 改正常營業時間

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

中華郵政自2019年11月起在全台六都，配合上班族和夜歸民眾需求，陸續推出「星光郵局」，自中午12起營業到晚間7時30分，全台共有6間。不過自6月2日起，這些星光郵局將走入歷史，」，改回白天正常營業時間。

全台「星光郵局」共有6間，包括台北光華郵局、永和中山路郵局、桃園民生路郵局、台中永安郵局、台南興華街郵局及高雄新田郵局等，營業時間自中午12時起到晚間7時30分，方便白天無法跑郵局的上班族或夜歸民眾辦理業務。

不過中華郵政觀察，部分「星光郵局」來客數逐年減少，業績收入也未大幅提升，需求不如預期，在試辦5年多後，中華郵政決定服務將自今年6月2日起取消，比照其他郵局營業時間，恢復自上午8時30分到下午5時30分。

中華郵政表示，為配合都會區民眾的生活習慣及上班族用郵需求，郵政公司自108年11月起分2階段開辦6處星光郵局，營業時間自中午12時起，營業到下午7時30分，希望迎合夜歸民眾的「星光郵局」，能提升郵局服務效能。經查自星光郵局開辦以來，來客率、業績並未提升，另考量員工生活作息，經審慎評估自114年6月2日起恢復原營業時間。

中華郵政表示，目前全台有275處郵局周六營業，民眾若平常日無法到郵局辦理業務，也可選擇到周六營業的郵局，部分郵局周六來客數還比平日還高，加上現行有網路郵局和i郵箱等服務，評估取消「星光郵局」服務對民眾影響不大。

郵局 生活習慣 中華郵政 上班族

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