快訊

獨／與廖峻不是夫妻！為報恩擦屎、洗澡 楊文慈心酸：還被說小三

端午假期首日…綠島4外籍遊客浮潛僅3人上岸 警消海巡搜救中

新冠疫情再度升溫 醫曝「病毒不會離開我們」：1徵兆才須警覺

聽新聞
0:00 / 0:00

連假首日不見出遊潮 宜花旅宿業者憂今年國旅不樂觀

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮遠雄海洋公園統計，今天連假首日，上午入園人數約2000人。遠雄海洋公園提供
花蓮遠雄海洋公園統計，今天連假首日，上午入園人數約2000人。遠雄海洋公園提供

端午連假展開，宜蘭、花蓮雖然天氣不錯，沒有明顯出遊人潮，宜蘭縣管人氣風景區停車場未啟動總量管制，花蓮市區車也不多，花蓮遠雄海洋公園、宜蘭傳藝中心上午約2、3000人，龜山島因湧浪過大封島1天。旅宿業者表示，即使僅3天假期，不少民眾選擇出國，國內旅遊今年恐難樂觀。

宜蘭、花蓮今天是涼爽舒適的天氣，但不見連假出遊潮，以往清水地熱園區等景點，每逢假期就早早啟動總量管制，今天到中午為止都還有餘裕。

傳藝園區配合端午節，推出艾草蒔花手作等民俗體驗活動，每天下午還有陸上龍舟賽體驗，到中午入園人數近3000人，預估今天會有6000人次。

適合親子同遊的遠雄海洋公園，也在連假期間推出多項優惠活動，包括在地餐車限時進駐、國三生憑准考證3人同行享999元優惠價等，上午約有2000人入園，預估3天連假可吸引約9000人。

花蓮旅宿訂房率在震後持續低迷，日前鐵公路中斷也有影響，端午連假住房率不高，到上周僅2成多，即使交通恢復也沒有明顯進單。

宜蘭旅館公會理事長王文新說，以往連假正常住房率都有7、8成，但這幾天才慢慢有訂單進來，預估今天約7成，明、後天目前約5、6成，沒有預期來的好。

他說，端午連假只有3天，原本評估出國機票和飯店都有限，民眾會傾向留在國內旅遊，沒想到機場這麼多人出去。這一陣子股市較疲軟，會降低民眾出遊意願，又因為日、韓幣貶值出國吸引力高，對今年國旅恐怕無法樂觀。

宜蘭傳藝園區在端午連假推出民俗手作體驗，今天上午近3000人入園。圖／宜蘭傳藝中心提供
宜蘭傳藝園區在端午連假推出民俗手作體驗，今天上午近3000人入園。圖／宜蘭傳藝中心提供

連假 花蓮 端午節 景點 宜蘭傳藝中心

延伸閱讀

打敗花椰菜、蘆筍！日本研究認證第一名抗癌聖品 吃冷的更健康

端午連假首日中部陽光露臉 麗寶樂園應景親子划龍舟賽

端午連假首日 蘇花路廊全線交通順暢

端節連假戲水好去處 嘉義市民生公園新增「穿城之水」日夜都好玩

相關新聞

基隆港到石垣島除郵輪外將有渡輪？航港局：申請航權中

從基隆港出發到日本沖繩、石垣島、那霸等旅遊，目前遊客都會搭郵輪前往，未來可能有另外不同選擇，也可以搭渡輪。有日本業者向台...

黑鮪魚大豐收 漁業署公告6月5日零時起停止捕撈

東港黑鮪魚大豐收，昨日單日交易473尾，為今年最高。因全國黑鮪魚捕獲量已快接近今年配額，農業部漁業署昨日公告，今年度太平...

端午連假晴熱 「梅雨」下周二抵達 西半部嚴防劇烈天氣

5、6月梅雨季，典型滯留鋒面遲至月底仍未出現，不過，中央氣象署預報員林定宜表示，明天東北季風逐漸減弱之下，端午節天氣還不...

粽子配錯水果下場慘！醫籲避開「2生冷水果」：當心胃痛、嘔吐、腸胃炎

端午節吃粽子，不少民眾喜歡搭配水果解膩。然而醫師提醒，吃完粽子若馬上吃西瓜、哈密瓜等寒性水果，除了可能導致胃部不適，還會出現噁心、脹氣、急性腸胃炎等症狀，因此民眾應謹慎挑選搭配食材，避免節日美食變惡夢。

新冠疫情再度升溫 醫曝「病毒不會離開我們」：1徵兆才須警覺

COVID-19疫情在台灣再度升溫，疾管署預估6至7月將迎來新一波感染高峰，單周確診數可能突破20萬例。對此，前台大感染科醫師林氏璧指出，「新冠病毒不會離開我們了」，並強調民眾應以與病毒共存的態度面對，而非過度恐慌，他直言「在健康沒有慢性病的人發生了較高比例的重症，那我們才應該要擔心」。

避免急診壅塞再現 部立醫院6月起開設新冠特別門診分流

新冠疫情近期上升快速，疾管署預估會在6月底至7月初達到高峰，此波恐釀全台180萬人染疫。衛福部部立21家綜合醫院將在6月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。