連假首日不見出遊潮 宜花旅宿業者憂今年國旅不樂觀

端午連假展開，宜蘭、花蓮雖然天氣不錯，沒有明顯出遊人潮，宜蘭縣管人氣風景區停車場未啟動總量管制，花蓮市區車也不多，花蓮遠雄海洋公園、宜蘭傳藝中心上午約2、3000人，龜山島因湧浪過大封島1天。旅宿業者表示，即使僅3天假期，不少民眾選擇出國，國內旅遊今年恐難樂觀。

宜蘭、花蓮今天是涼爽舒適的天氣，但不見連假出遊潮，以往清水地熱園區等景點，每逢假期就早早啟動總量管制，今天到中午為止都還有餘裕。

傳藝園區配合端午節，推出艾草蒔花手作等民俗體驗活動，每天下午還有陸上龍舟賽體驗，到中午入園人數近3000人，預估今天會有6000人次。

適合親子同遊的遠雄海洋公園，也在連假期間推出多項優惠活動，包括在地餐車限時進駐、國三生憑准考證3人同行享999元優惠價等，上午約有2000人入園，預估3天連假可吸引約9000人。

花蓮旅宿訂房率在震後持續低迷，日前鐵公路中斷也有影響，端午連假住房率不高，到上周僅2成多，即使交通恢復也沒有明顯進單。

宜蘭旅館公會理事長王文新說，以往連假正常住房率都有7、8成，但這幾天才慢慢有訂單進來，預估今天約7成，明、後天目前約5、6成，沒有預期來的好。