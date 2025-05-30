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新冠疫情再度升溫 醫曝「病毒不會離開我們」：1徵兆才須警覺

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新冠疫情再起...傳快篩缺貨 高雄衛生局：流感化無須過度恐慌

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
新冠肺炎疫情升溫，症狀以喉嚨痛、味嗅覺喪失較為明顯，若有症狀應盡速就醫。圖／衛生局提供
新冠肺炎疫情升溫，症狀以喉嚨痛、味嗅覺喪失較為明顯，若有症狀應盡速就醫。圖／衛生局提供

新冠肺炎捲土重來，症狀以喉嚨痛、味嗅覺喪失較為明顯，公衛專家認為，COVID-19經過兩代演化，已有「流感化」趨勢，病毒株變異快、傳播速度也快，但致命率相對降低，且新冠已降階為第四類法定傳染病，民眾無須過度恐慌囤積快篩，但提醒高風險族群注意併發症或重症死亡風險；高雄衛生局今也公布145家醫療院所醫用快篩劑量仍充足。

新冠疫情升溫，卻傳出快篩缺貨，引發民眾恐慌，公衛專家指出，過去兩、三年國人幾乎都有施打新冠疫苗，體內記憶細胞仍有防護力，再加上新冠病毒株變異快，傳播也快，歷經兩代演化後，致命率減低許多，已愈來愈像流感化，無須過度恐慌。

目前接種疫苗仍是預防新冠肺炎最有效方法，尚未接種應盡早施打，出入人潮眾多公共場合應佩戴口罩，高危險族群，包含孕婦、慢性病患者及65歲以上長者，若有疑似症狀應提高警覺，透過醫用快篩檢查，盡早治療。

衛生局今提醒，高風險族群如出現發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失等COVID-19相關症狀，可直接至高雄市145家醫療院所就醫，以新冠「醫用快篩」輔助診斷，若為重症高風險個案，可以處方公費抗病毒藥物，降低併發症或死亡風險，目前合約醫療院所「醫用快篩試劑」及「公費抗病毒藥物」量能充足。

此外，家用快篩試劑依中央規畫已在超商通路、藥局等通路擴大舖貨中，衛生局每天早上10點及下午5點2次更新藥局庫存「家用快篩試劑」清單，以利市民快速查詢，相關醫療院所及藥局資訊亦同步公布官網更新。另，快篩試劑300元以內仍屬合理，若民眾發現藥局哄抬價格，可向衛生局通報檢舉。

新冠肺炎疫情升溫，症狀以喉嚨痛、味嗅覺喪失較為明顯。圖／衛生局提供
新冠肺炎疫情升溫，症狀以喉嚨痛、味嗅覺喪失較為明顯。圖／衛生局提供
新冠肺炎疫情升溫，症狀以喉嚨痛、味嗅覺喪失較為明顯。圖／衛生局提供
新冠肺炎疫情升溫，症狀以喉嚨痛、味嗅覺喪失較為明顯。圖／衛生局提供
新冠肺炎疫情升溫，症狀以喉嚨痛、味嗅覺喪失較為明顯。圖／衛生局提供
新冠肺炎疫情升溫，症狀以喉嚨痛、味嗅覺喪失較為明顯。圖／衛生局提供

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