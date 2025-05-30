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新冠疫情再度升溫 醫曝「病毒不會離開我們」：1徵兆才須警覺

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新冠疫情升溫 彰化醫院6月起開加特別門診

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院加開新冠特別門診，醫院仍有疫苗可供注射。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院加開新冠特別門診，醫院仍有疫苗可供注射。記者簡慧珍／攝影

新冠疫情捲土重來，衛福部彰化醫院6月1日起開設COVID-19 特別門診，周一到周六的上午、周一到周五的夜診，有相關症狀的患者可優先看診，非特別門診時段改掛急診。

疾管署預估新冠疫情6月底至 7月初達到高峰，單周恐超過 20萬人感染，超過去年夏季疫情高點，衛福部醫福會執行長林慶豐緊急邀集所屬醫院院長召開防疫會議，協調醫院加開COVID-19特別門診以因應疫情。

中區傳染病防治醫療網副指揮官、彰化醫院顧問醫師黃伊文今表示，新冠病毒株不斷變異，症狀已非當初典型，感染者症狀類似感冒，發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、頭痛，都可能感染新冠病毒，可就醫釐清，非高風險族群，醫師會先給予感冒藥物再評估，若類似感冒症狀、非典型症狀、高風險族群或符合抗病毒用藥者，醫師會給抗病毒藥物。

彰化醫院長曾孔彥指出，除了增開11個特別門診，民眾有相關症狀都可掛號獲得優先看診，其他時段可直接掛急診就醫，院內還有疫苗，民眾可注射，以保自己和家人，並加強落實個人防疫，到公共場所最好佩戴口罩。

新冠肺炎 新冠疫苗 COVID-19

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