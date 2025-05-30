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端午連假首日台東路況順 逾4000人湧入綠島、蘭嶼

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
端午節3天連假今天開始，台東富岡漁港湧現大批人潮，為疏運旅客，船運公司加開往返綠島共28班次，超過約4300多名遊客入島旅遊。記者尤聰光／攝影
端午節3天連假今天開始，台東富岡漁港湧現大批人潮，為疏運旅客，船運公司加開往返綠島共28班次，超過約4300多名遊客入島旅遊。記者尤聰光／攝影

端午節3天連假今天開始，台東地區交通路況相當順暢，未見車潮湧入，包括南迴公路、市區道路及東海岸台11、南橫台20線，部分路段平均車速6、70公里。富岡漁港也湧現大批人潮，為疏運旅客，船運公司加開往返綠島共28班次，超過約4300多名遊客入島旅遊。

公路局交通管理及控制中心指出，今天是端午連假第一天，早上9點過後，南迴公路、北上及南下車流相當順暢，部分路段平均車速6、70公里，大武到台東不到50分鐘抵達；另縱谷線、東海岸線及南橫公路，車輛也非常好走，平均時速也有50至60公里左右，全縣公路尚未遇到壅塞情形。

另台東富岡漁港也湧現大批人潮，等待上船的民眾大排長龍，大家扛著大包小包行李準備前往綠島及蘭嶼旅遊，有些人則是要返家的島上居民，由於搭船人潮多，海巡署伽藍安檢所加派人手來查核。每班船，300人座位幾乎客滿。旅客說，「海況不錯，應該綠島行程會好玩」。

連假 綠島 端午節 富岡漁港 台東 南迴公路

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