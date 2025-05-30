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與無常共舞的人生練習：人生的不安很多，但可以選擇不讓它停留

平安文化／ 枡野俊明
人生旅程的不安很多，但可以選擇不讓它停留。圖／ingimage提供
人生旅程的不安很多，但可以選擇不讓它停留。圖／ingimage提供

編按：轉個念，習慣可以改變。

把習慣整理好，心就能安好。

人生的不安很多，但可以選擇不讓它停留。

【諸行無常】

你喜歡「變化」，還是討厭「變化」？

人生就是持續不斷的變化。很多人雖然知道這件事，但是不太喜歡變化發生在自己身上，甚至很討厭。

尤其是目前的生活很充實，感到幸福的人，更不希望改變。

即使對生活有點不滿，但收入很穩定，也有休假，自己和家人都很健康，很希望這樣的生活可以持續下去，不要有任何改變。這種狀態下，是不是會擔心往壞的方向變化？

但是，「變化」有對自己而言負面的變化，也會有正向的變化。如果只注意到負面的變化，害怕變化，就會錯過正向的變化。

既然變化一定會出現，那就努力追求正向的變化，人生一定會更快樂。

有一句話說，「維持現狀就是退步的開始」。

雖然追求正向的變化，挑戰新的事物需要很大的動力，但如果拚了命只想維持現狀，就等於在原地踏步，無法成長。

人生都要面對不斷變化，學習順應變化，讓心綻放。圖／ingimage提供
人生都要面對不斷變化，學習順應變化，讓心綻放。圖／ingimage提供

【明天不會和今天一樣】

「祇園精舍鐘聲響，訴盡諸行皆無常。」

眾所周知，這是《平家物語》 的第一句話。

被釋迦世尊感化的富有長者所捐贈的祇園精舍內，有一個「無常堂」，當修行僧死期將近時，就會進入「無常堂」內，走完生命的最後一段路。臨終時，無常堂會敲響鐘聲，所有修行僧聽到這個鐘聲，就好像聽到了「這個世間的一切都在持續變化」的教導。

「諸行無常」是佛教的基本思想之一。

諸行無常教導我們，「這個世間包羅萬象的一切，隨時都在變化，所以不要受到事物變化的影響」。

即使想要維持二十歲的外表、體力和健康，也不可能做到。每個人都時時刻刻變化，即使覺得昨天和今天一樣，但其實今天比昨天更靠近「死亡」的終點。

討厭變化，想要對抗無常，就會陷入痛苦。因為無論再怎麼努力，都不可能打敗無常。

想要對抗無常，做困獸之鬥根本是白費力氣，不如隨遇而安，更能夠輕鬆生活。不要試圖抵抗變化，更能夠悠然過日子。

不妨向花學習。昨天之前還只是花苞的花開始綻放，隔天早晨，就完全綻放，幾天後又凋零……從花的一生，可以感受到生命的律動。

面對正向的變化，就順應變化；遇到負面的變化，不妨認為「之後會好起來」，用積極的態度生活。這種靈活的心態，是創造更美好人生的關鍵。

關於作者：枡野俊明，作品全球累積銷售突破百萬冊，代表作有：《尋找你的牛》（與松重豐合著）、《你真的可以好好一個人》、《你真的不必討好所有人》、《別對每次事都有反應》等。

【本文摘自《你可以習慣不在意》、作者：枡野俊明、出版社：平安文化】

書名：《你可以習慣不在意》、作者：枡野俊明、出版社：平安文化
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