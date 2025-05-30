快訊

范成章被質疑和「半裸捧胸」家寧親密合照 公開當日3人畫面揭真相

嘉義找到了！失蹤4天…高雄海軍少尉騎鐵馬北上「原因曝」

真子公主生了！ 日宮內廳證實：迎來第一個孫輩非常欣喜

粽子配錯水果下場慘！醫籲避開「2生冷水果」：當心胃痛、嘔吐、腸胃炎

聯合新聞網／ 綜合報導
端午節吃粽子，醫師提醒吃完粽子不要馬上吃西瓜、哈密瓜等寒性水果，以免胃部不適，出現噁心、脹氣、急性腸胃炎等症狀。聯合報系記者黑中亮／攝影
端午節吃粽子，醫師提醒吃完粽子不要馬上吃西瓜、哈密瓜等寒性水果，以免胃部不適，出現噁心、脹氣、急性腸胃炎等症狀。聯合報系記者黑中亮／攝影

端午節粽子，不少民眾喜歡搭配水果解膩。然而醫師提醒，吃完粽子若馬上吃西瓜、哈密瓜等寒性水果，除了可能導致胃部不適，還會出現噁心、脹氣、急性腸胃炎等症狀，因此民眾應謹慎挑選搭配食材，避免節日美食變惡夢。

品安診所家醫科醫師呂品在YouTube頻道指出，粽子內含高油脂的滷肉與鹹蛋黃，加上糯米黏性高、難以消化，若此時再食用西瓜、哈密瓜這類生冷水果，可能會讓糯米在胃裡結塊，變成超難消化，進而出現噁心、脹氣，甚至急性腸胃炎。

呂品建議，餐後水果宜選擇能幫助消化的常溫水果，如奇異果、鳳梨蘋果與木瓜，這類水果富含酵素，有助分解蛋白質、促進腸胃蠕動。另外，搭配一杯溫熱的茶飲，如洛神花茶、山楂茶、陳皮茶、玫瑰茶或荷葉茶，也有助解膩與促進消化。

營養學家洪泰雄則在臉書粉專提醒，粽子熱量高、容易升糖，一顆粽子的熱量平均約500～700大卡，相較於一碗約280大卡的白飯，熱量幾乎多出兩倍以上。他建議，選擇瘦肉、香菇、栗子等低脂餡料為佳，應避免使用肥肉、花生與鹹蛋黃等高油脂配料。另外，若習慣沾醬，也應「用沾的，不要整包淋上去」，以免過量攝取影響血壓與鈉攝取量。

洪泰雄補充，粽子不易消化，建議餐前可先飲用溫水，提高飽足感、減少主食攝取，有助降低腸胃負擔。搭配富含膳食纖維的蔬菜，如地瓜葉、青花菜、紅鳳菜等，則有助延緩糖分吸收、促進排便與減少脂肪囤積。他也建議選擇奇異果、芭樂、聖女小番茄、蘋果、柳橙、葡萄柚、櫻桃、藍莓等低GI水果作為飯後點心，不僅能穩定血糖，又能增加膳食多樣性。

鳳梨 西瓜 蘋果 粽子 端午節 水果

相關新聞

基隆港到石垣島除郵輪外將有渡輪？航港局：申請航權中

從基隆港出發到日本沖繩、石垣島、那霸等旅遊，目前遊客都會搭郵輪前往，未來可能有另外不同選擇，也可以搭渡輪。有日本業者向台...

黑鮪魚大豐收 漁業署公告6月5日零時起停止捕撈

東港黑鮪魚大豐收，昨日單日交易473尾，為今年最高。因全國黑鮪魚捕獲量已快接近今年配額，農業部漁業署昨日公告，今年度太平...

端午連假晴熱 「梅雨」下周二抵達 西半部嚴防劇烈天氣

5、6月梅雨季，典型滯留鋒面遲至月底仍未出現，不過，中央氣象署預報員林定宜表示，明天東北季風逐漸減弱之下，端午節天氣還不...

粽子配錯水果下場慘！醫籲避開「2生冷水果」：當心胃痛、嘔吐、腸胃炎

端午節吃粽子，不少民眾喜歡搭配水果解膩。然而醫師提醒，吃完粽子若馬上吃西瓜、哈密瓜等寒性水果，除了可能導致胃部不適，還會出現噁心、脹氣、急性腸胃炎等症狀，因此民眾應謹慎挑選搭配食材，避免節日美食變惡夢。

新冠疫情再度升溫 醫曝「病毒不會離開我們」：1徵兆才須警覺

COVID-19疫情在台灣再度升溫，疾管署預估6至7月將迎來新一波感染高峰，單周確診數可能突破20萬例。對此，前台大感染科醫師林氏璧指出，「新冠病毒不會離開我們了」，並強調民眾應以與病毒共存的態度面對，而非過度恐慌，他直言「在健康沒有慢性病的人發生了較高比例的重症，那我們才應該要擔心」。

避免急診壅塞再現 部立醫院6月起開設新冠特別門診分流

新冠疫情近期上升快速，疾管署預估會在6月底至7月初達到高峰，此波恐釀全台180萬人染疫。衛福部部立21家綜合醫院將在6月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。