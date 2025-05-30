粽子配錯水果下場慘！醫籲避開「2生冷水果」：當心胃痛、嘔吐、腸胃炎

端午節吃粽子，不少民眾喜歡搭配水果解膩。然而醫師提醒，吃完粽子若馬上吃西瓜、哈密瓜等寒性水果，除了可能導致胃部不適，還會出現噁心、脹氣、急性腸胃炎等症狀，因此民眾應謹慎挑選搭配食材，避免節日美食變惡夢。

品安診所家醫科醫師呂品在YouTube頻道指出，粽子內含高油脂的滷肉與鹹蛋黃，加上糯米黏性高、難以消化，若此時再食用西瓜、哈密瓜這類生冷水果，可能會讓糯米在胃裡結塊，變成超難消化，進而出現噁心、脹氣，甚至急性腸胃炎。

呂品建議，餐後水果宜選擇能幫助消化的常溫水果，如奇異果、鳳梨、蘋果與木瓜，這類水果富含酵素，有助分解蛋白質、促進腸胃蠕動。另外，搭配一杯溫熱的茶飲，如洛神花茶、山楂茶、陳皮茶、玫瑰茶或荷葉茶，也有助解膩與促進消化。

營養學家洪泰雄則在臉書粉專提醒，粽子熱量高、容易升糖，一顆粽子的熱量平均約500～700大卡，相較於一碗約280大卡的白飯，熱量幾乎多出兩倍以上。他建議，選擇瘦肉、香菇、栗子等低脂餡料為佳，應避免使用肥肉、花生與鹹蛋黃等高油脂配料。另外，若習慣沾醬，也應「用沾的，不要整包淋上去」，以免過量攝取影響血壓與鈉攝取量。

洪泰雄補充，粽子不易消化，建議餐前可先飲用溫水，提高飽足感、減少主食攝取，有助降低腸胃負擔。搭配富含膳食纖維的蔬菜，如地瓜葉、青花菜、紅鳳菜等，則有助延緩糖分吸收、促進排便與減少脂肪囤積。他也建議選擇奇異果、芭樂、聖女小番茄、蘋果、柳橙、葡萄柚、櫻桃、藍莓等低GI水果作為飯後點心，不僅能穩定血糖，又能增加膳食多樣性。