快訊

范成章被質疑和「半裸捧胸」家寧親密合照 公開當日3人畫面揭真相

嘉義找到了！失蹤4天…高雄海軍少尉騎鐵馬北上「原因曝」

真子公主生了！ 日宮內廳證實：迎來第一個孫輩非常欣喜

聽新聞
0:00 / 0:00

醫師灌水病歷才拿快篩開藥？ 羅一鈞列4點駁：無稽之談

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
羅一鈞說，患者不論在門診、急診或住院均可開立，無須等到重症通報才開藥，疾管署也沒有這類開藥限制或規定，相關說法實屬荒謬及誤導。本報資料照片
羅一鈞說，患者不論在門診、急診或住院均可開立，無須等到重症通報才開藥，疾管署也沒有這類開藥限制或規定，相關說法實屬荒謬及誤導。本報資料照片

中華民國防疫協會理事長王任賢日前在記者會提出「醫生為了要用防疫藥物或做檢查，有時會灌水把輕症病歷變成重症來通報」等說法。疾管署發言人羅一鈞今列出4點澄清，並強調患者不論在門診、急診或住院均可開立，無須等到重症通報才開藥，疾管署也沒有此種開藥限制或規定，相關說法實屬荒謬及誤導。

王任賢說，防疫物資只能用在法定傳染病，只有新冠重症才是法定傳染病，醫師為了使用防疫物資，會「灌水」把輕症變成重症通報。再者，經過疫情民眾有足夠免疫力，不應該期待靠疫苗追上病毒株。

羅一鈞說，新冠雖從第五類法定傳染病降為「第四類法定傳染病」，並且僅重症（須住加護病房）才須通。但為預防65歲以上、孕產婦、具慢性病等重症高風險因子民眾，因為感染新冠輕症後演變為中重症，透過公費儲備各類抗新冠病毒藥物；健保也給付醫療院所執行高風險對象醫用快篩以利開立抗病毒藥物，並無「新冠輕症不能用快篩、不能開藥物」。

羅一鈞說，第二，新冠輕中重症的抗病毒藥物開立，與通報與否無關，醫師臨床評估有開立需要，在門診、急診或住院均可開立，無須等到重症通報才開藥，疾管署也沒有開藥限制或規定，醫師變造病歷等說法實屬荒謬及誤導。

羅一鈞說，第三，重症、死亡都是由醫療院所依據新冠併發重症病例定義，在7日內向衛生單位進行通報，醫療院所和衛生單位無法「灌水」，「重症、死亡是灌過水的數字」更是無稽之談。疾管署公布疫情統計均依各項通報監測系統忠實陳述，無法苟同「疫情雖然有嚴重，但還沒有到官方通報數字這麼可怕」的奇怪說法。

最後，羅一鈞說，國際研究都已經證實追加更新疫苗株的新冠疫苗可以降低新冠住院、重症、死亡發生率，尤其在65歲以上長者追加新冠疫苗更為重要，可以有效降低染疫後的重症和死亡風險。他呼籲若未曾接種本季最新的JN.1疫苗，仍應在此波疫情達到高峰前儘速接種新冠疫苗，65歲以上長者等三類族群如打過一劑JN.1疫苗且已滿6個月，更建議接種第二劑JN.1疫苗，以提升自己在這波疫情的免疫防護力。

羅一鈞 疫情 新冠疫苗

延伸閱讀

羅一鈞提醒新冠重症警示徵兆 當心兒童呼吸困難

新冠疫苗昨日1.5萬人接種寫新高！ 本周就診數上看6萬人

3個月內恐180萬人染新冠 卓揆指示強化醫療物資整備

出國嘗鮮1軟糖「回台被註記」 衛福部：吸毒永不得捐血

相關新聞

基隆港到石垣島除郵輪外將有渡輪？航港局：申請航權中

從基隆港出發到日本沖繩、石垣島、那霸等旅遊，目前遊客都會搭郵輪前往，未來可能有另外不同選擇，也可以搭渡輪。有日本業者向台...

黑鮪魚大豐收 漁業署公告6月5日零時起停止捕撈

東港黑鮪魚大豐收，昨日單日交易473尾，為今年最高。因全國黑鮪魚捕獲量已快接近今年配額，農業部漁業署昨日公告，今年度太平...

端午連假晴熱 「梅雨」下周二抵達 西半部嚴防劇烈天氣

5、6月梅雨季，典型滯留鋒面遲至月底仍未出現，不過，中央氣象署預報員林定宜表示，明天東北季風逐漸減弱之下，端午節天氣還不...

粽子配錯水果下場慘！醫籲避開「2生冷水果」：當心胃痛、嘔吐、腸胃炎

端午節吃粽子，不少民眾喜歡搭配水果解膩。然而醫師提醒，吃完粽子若馬上吃西瓜、哈密瓜等寒性水果，除了可能導致胃部不適，還會出現噁心、脹氣、急性腸胃炎等症狀，因此民眾應謹慎挑選搭配食材，避免節日美食變惡夢。

新冠疫情再度升溫 醫曝「病毒不會離開我們」：1徵兆才須警覺

COVID-19疫情在台灣再度升溫，疾管署預估6至7月將迎來新一波感染高峰，單周確診數可能突破20萬例。對此，前台大感染科醫師林氏璧指出，「新冠病毒不會離開我們了」，並強調民眾應以與病毒共存的態度面對，而非過度恐慌，他直言「在健康沒有慢性病的人發生了較高比例的重症，那我們才應該要擔心」。

避免急診壅塞再現 部立醫院6月起開設新冠特別門診分流

新冠疫情近期上升快速，疾管署預估會在6月底至7月初達到高峰，此波恐釀全台180萬人染疫。衛福部部立21家綜合醫院將在6月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。