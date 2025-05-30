醫師灌水病歷才拿快篩開藥？ 羅一鈞列4點駁：無稽之談

中華民國防疫協會理事長王任賢日前在記者會提出「醫生為了要用防疫藥物或做檢查，有時會灌水把輕症病歷變成重症來通報」等說法。疾管署發言人羅一鈞今列出4點澄清，並強調患者不論在門診、急診或住院均可開立，無須等到重症通報才開藥，疾管署也沒有此種開藥限制或規定，相關說法實屬荒謬及誤導。

王任賢說，防疫物資只能用在法定傳染病，只有新冠重症才是法定傳染病，醫師為了使用防疫物資，會「灌水」把輕症變成重症通報。再者，經過疫情民眾有足夠免疫力，不應該期待靠疫苗追上病毒株。

羅一鈞說，新冠雖從第五類法定傳染病降為「第四類法定傳染病」，並且僅重症（須住加護病房）才須通。但為預防65歲以上、孕產婦、具慢性病等重症高風險因子民眾，因為感染新冠輕症後演變為中重症，透過公費儲備各類抗新冠病毒藥物；健保也給付醫療院所執行高風險對象醫用快篩以利開立抗病毒藥物，並無「新冠輕症不能用快篩、不能開藥物」。

羅一鈞說，第二，新冠輕中重症的抗病毒藥物開立，與通報與否無關，醫師臨床評估有開立需要，在門診、急診或住院均可開立，無須等到重症通報才開藥，疾管署也沒有開藥限制或規定，醫師變造病歷等說法實屬荒謬及誤導。

羅一鈞說，第三，重症、死亡都是由醫療院所依據新冠併發重症病例定義，在7日內向衛生單位進行通報，醫療院所和衛生單位無法「灌水」，「重症、死亡是灌過水的數字」更是無稽之談。疾管署公布疫情統計均依各項通報監測系統忠實陳述，無法苟同「疫情雖然有嚴重，但還沒有到官方通報數字這麼可怕」的奇怪說法。

最後，羅一鈞說，國際研究都已經證實追加更新疫苗株的新冠疫苗可以降低新冠住院、重症、死亡發生率，尤其在65歲以上長者追加新冠疫苗更為重要，可以有效降低染疫後的重症和死亡風險。他呼籲若未曾接種本季最新的JN.1疫苗，仍應在此波疫情達到高峰前儘速接種新冠疫苗，65歲以上長者等三類族群如打過一劑JN.1疫苗且已滿6個月，更建議接種第二劑JN.1疫苗，以提升自己在這波疫情的免疫防護力。