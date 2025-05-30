快訊

范成章被質疑和「半裸捧胸」家寧親密合照 公開當日3人畫面揭真相

嘉義找到了！失蹤4天…高雄海軍少尉騎鐵馬北上「原因曝」

真子公主生了！ 日宮內廳證實：迎來第一個孫輩非常欣喜

聽新聞
0:00 / 0:00

端午節舒適轉悶熱 下一波變天時間曝

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
定量降水預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
定量降水預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

今天開始端午連假，天氣好轉。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠目前鋒面已南移至巴士海峽，󠀠各地天氣恢復穩定，󠀠僅屏東與南台東因靠近雨帶，󠀠仍有局部降雨機會。今天東北季風短暫影響，白天溫暖舒適，󠀠入夜至明晨北台灣較涼爽。

󠀠明天端午節，󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠東北風減弱，氣溫上升，󠀠西部、宜蘭多雲到晴，天氣大致穩定，󠀠花蓮、台東、屏東南部及恆春有下雨機會。周日、下周一風向轉為西南風，󠀠各地高溫悶熱，上看32至35度，󠀠同時西南風挾帶水氣，󠀠中、南部有雷陣雨機會，󠀠室外活動留意天氣變化。

󠀠至於下一波變天時間，󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠預估下周二下半天起，󠀠新一波梅雨鋒面接近，󠀠天氣再轉不穩定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 端午節 梅雨 屏東

延伸閱讀

8口逾300年古井守護大溪厝 端午節提供午時水還有立蛋潑水民俗

錯過等一年！端午節最強「5大開運法」公開：幫你財運一路旺整年

專家預估今年颱風襲日機會高尤其8至10月 台灣該關注這1點

端午連假天氣好轉 收假日水氣增 後續西南風+鋒面影響

相關新聞

基隆港到石垣島除郵輪外將有渡輪？航港局：申請航權中

從基隆港出發到日本沖繩、石垣島、那霸等旅遊，目前遊客都會搭郵輪前往，未來可能有另外不同選擇，也可以搭渡輪。有日本業者向台...

黑鮪魚大豐收 漁業署公告6月5日零時起停止捕撈

東港黑鮪魚大豐收，昨日單日交易473尾，為今年最高。因全國黑鮪魚捕獲量已快接近今年配額，農業部漁業署昨日公告，今年度太平...

端午連假晴熱 「梅雨」下周二抵達 西半部嚴防劇烈天氣

5、6月梅雨季，典型滯留鋒面遲至月底仍未出現，不過，中央氣象署預報員林定宜表示，明天東北季風逐漸減弱之下，端午節天氣還不...

粽子配錯水果下場慘！醫籲避開「2生冷水果」：當心胃痛、嘔吐、腸胃炎

端午節吃粽子，不少民眾喜歡搭配水果解膩。然而醫師提醒，吃完粽子若馬上吃西瓜、哈密瓜等寒性水果，除了可能導致胃部不適，還會出現噁心、脹氣、急性腸胃炎等症狀，因此民眾應謹慎挑選搭配食材，避免節日美食變惡夢。

新冠疫情再度升溫 醫曝「病毒不會離開我們」：1徵兆才須警覺

COVID-19疫情在台灣再度升溫，疾管署預估6至7月將迎來新一波感染高峰，單周確診數可能突破20萬例。對此，前台大感染科醫師林氏璧指出，「新冠病毒不會離開我們了」，並強調民眾應以與病毒共存的態度面對，而非過度恐慌，他直言「在健康沒有慢性病的人發生了較高比例的重症，那我們才應該要擔心」。

避免急診壅塞再現 部立醫院6月起開設新冠特別門診分流

新冠疫情近期上升快速，疾管署預估會在6月底至7月初達到高峰，此波恐釀全台180萬人染疫。衛福部部立21家綜合醫院將在6月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。