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端午節舒適轉悶熱 下一波變天時間曝
今天開始端午連假，天氣好轉。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前鋒面已南移至巴士海峽，各地天氣恢復穩定，僅屏東與南台東因靠近雨帶，仍有局部降雨機會。今天東北季風短暫影響，白天溫暖舒適，入夜至明晨北台灣較涼爽。
明天端午節，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，東北風減弱，氣溫上升，西部、宜蘭多雲到晴，天氣大致穩定，花蓮、台東、屏東南部及恆春有下雨機會。周日、下周一風向轉為西南風，各地高溫悶熱，上看32至35度，同時西南風挾帶水氣，中、南部有雷陣雨機會，室外活動留意天氣變化。
至於下一波變天時間，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估下周二下半天起，新一波梅雨鋒面接近，天氣再轉不穩定。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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