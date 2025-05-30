端午節舒適轉悶熱 下一波變天時間曝

COVID-19疫情在台灣再度升溫，疾管署預估6至7月將迎來新一波感染高峰，單周確診數可能突破20萬例。對此，前台大感染科醫師林氏璧指出，「新冠病毒不會離開我們了」，並強調民眾應以與病毒共存的態度面對，而非過度恐慌，他直言「在健康沒有慢性病的人發生了較高比例的重症，那我們才應該要擔心」。

2025-05-30 13:00