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基隆港到石垣島除郵輪外將有渡輪？航港局：申請航權中

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆港到石垣島除郵輪外將有渡輪？航港局：申請航權中。記者游明煌／攝影
基隆港到石垣島除郵輪外將有渡輪？航港局：申請航權中。記者游明煌／攝影

基隆港出發到日本沖繩、石垣島、那霸等旅遊，目前遊客都會搭郵輪前往，未來可能有另外不同選擇，也可以搭渡輪。有日本業者向台灣申請經營基隆到石垣島的客貨兩用航線，日前在官網表示，預定9月可能啟航。業者已交通部航港局申請航權，等待核准中。

近日有日本某航運業者向台灣交通部航港局申請「石垣島－基隆」定期客貨兩用渡輪，日前在官網表示，將以「YAIMA丸號」載運旅客，預計於今年9月啟航，單程航行時間為7小時，該船最多可載運545名旅客，全長160米，貨物積載量180TEU。

消息傳出後，引起不少遊客關注，認為目前從基隆港出發到日本沖繩、石垣島、那霸等地旅遊，目前遊客都會搭郵輪前往，未來可能有另外不同選擇。豪郵輪雖然船體大、設備多很舒適，又有賭場，但價格高；渡輪相對價格便宜很多，班次較密集，但噸位較小，航行時間拉長，也可能會有較大風浪。郵輪和渡輪享受等級不同，就看遊客如何選擇。

基隆港務分公司表示，有關基隆-石垣航線開闢事宜，交通部航港局於5月9日召開「基隆-石垣固定客貨運航線現場協調及會勘」會議，港務分公司已在會中就旅客動線、貨櫃進出動線等議題與船方、CIQS單位達成共識，並與相關單位完成現地會勘。

據基隆航運業者表示，早在2011年之前，基隆就曾有固定的客貨船班「飛龍輪」往來基隆與那霸間，當年進舶來品仰賴這條航線，一度還經營不錯，但後來這條航線營運虧損中止。目前要再跑客貨兩用的渡輪，遊客會不會青睞、能否分流郵輪旅客是關鍵。

郵輪 航線 航港局 基隆港

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