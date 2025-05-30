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黑鮪魚大豐收 漁業署公告6月5日零時起停止捕撈

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
近日黑鮪魚大豐收，農業部漁業署昨日公告，今年度太平洋黑鮪漁撈作業，自6月5日凌晨0時起停止捕撈。圖／民眾提供
近日黑鮪魚大豐收，農業部漁業署昨日公告，今年度太平洋黑鮪漁撈作業，自6月5日凌晨0時起停止捕撈。圖／民眾提供

東港黑鮪魚大豐收，昨日單日交易473尾，為今年最高。因全國黑鮪魚捕獲量已快接近今年配額，農業部漁業署昨日公告，今年度太平洋黑鮪漁撈作業，自6月5日凌晨0時起停止捕撈，下午6時起停止受理捕獲通報。

漁業署今年配額全台黑鮪捕獲量為2200噸，近日包括東港、蘇澳及新港3個港口，皆捕獲大量黑鮪魚，已接近撈捕上限。預估太平洋黑鮪累計漁獲量將於5月31日達公告總漁獲配額的85%，6月5日就會達標。

從昨日中午12時起，太平洋黑鮪標籤的申領數量，已依漁船總噸位，已從原本的10、20、25及30張標籤，調整為4張、6張及8張。

漁業署昨日發出公告，今年度太平洋黑鮪漁撈作業，自6月5日凌晨0時起停止捕撈，下午6時起停止受理捕獲通報。6月5日起已申領未使用的標籤作廢，船上有黑鮪漁獲者，應於停止捕撈日次日（6月6日）返港卸魚，6月5日起捕獲的黑鮪應丟棄，並通報丟棄尾數資訊。

近日黑鮪魚大豐收，農業部漁業署昨日公告，今年度太平洋黑鮪漁撈作業，自6月5日凌晨0時起停止捕撈。圖／民眾提供
近日黑鮪魚大豐收，農業部漁業署昨日公告，今年度太平洋黑鮪漁撈作業，自6月5日凌晨0時起停止捕撈。圖／民眾提供

黑鮪魚 漁業署 東港

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