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新冠疫情再度升溫 醫曝「病毒不會離開我們」：1徵兆才須警覺

聯合新聞網／ 綜合報導
COVID-19疫情在台灣再度升溫，疾管署預估6至7月將迎來新一波感染高峰，單周確診數可能突破20萬例。 聯合報系資料照片
COVID-19疫情在台灣再度升溫，疾管署預估6至7月將迎來新一波感染高峰，單周確診數可能突破20萬例。 聯合報系資料照片

COVID-19疫情在台灣再度升溫，疾管署預估6至7月將迎來新一波感染高峰，單周確診數可能突破20萬例。對此，前台大感染科醫師林氏璧指出，「新冠病毒不會離開我們了」，並強調民眾應以與病毒共存的態度面對，而非過度恐慌，他直言「在健康沒有慢性病的人發生了較高比例的重症，那我們才應該要擔心」。

林氏璧日前在個人臉書粉專發文分析疫情趨勢。他表示，進入Omicron時代以來，打新冠疫苗早就只是為了防重症，而不是防止感染。新冠病毒持續出現新變異株，前面打的疫苗雖然無法防止新病毒株的感染，不過他強調，一般健康者在歷經疫苗接種與數次感染後，體內已建立一定程度的免疫記憶，「我們的身體不是吃素的」，即使面對新變異株，多數人仍有能力抵擋重症發展。

不過，林氏璧也提醒，倘若未來出現能突破免疫防線，導致健康人也大幅出現重症的新型變異株，才是值得高度關注的警訊，「而目前為止，我們顯然沒有看到這樣的現象」，他強調，目前防疫策略應聚焦於保護高風險族群，像是老人家和有慢性病的人。

針對長者及慢性病患者，林氏璧建議，這些族群的疫苗保護力大多於半年後開始下降，應定期補打最新疫苗，並於確診後儘速取得公費抗病毒藥物，以降低重症風險。倘若不幸染疫，也應該盡早就醫，以取得公費抗病毒藥物。

對於疫情報導的渲染方式，林氏璧也坦言「常常看到我皺眉頭的標題和內容」，但選擇不過度評論。他相信多數民眾在歷經多年疫情洗禮後，已具備相當判斷力與應對能力，「不會再隨便就被嚇到了吧」。

此外，他也轉述太太「小狸」近期於兒科門診的觀察，指出新冠、流感腸病毒與A型鏈球菌的患者皆有增加，但家長普遍態度淡定，部分人甚至不願進行快篩，除了覺得挖鼻子很不舒服，也理解就算確診也不會符合公費給抗病毒藥條件，在治療上沒有差別，「反正就是請假在家休息，症狀治療，靠自己的免疫力自己好」。

腸病毒 流感 林氏璧 Omicron COVID-19

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