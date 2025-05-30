端午連假首日 蘇花路廊全線交通順暢

端午連假第一天，蘇花路廊南下車流如在清晨5時起逐漸湧入，到上午10時為止近4000輛次。花蓮新城警分局表示，蘇花和仁到崇德段車子稍多，但整體交通順暢。

公路局原本預估連假首日蘇花路廊南下車流總量將有1萬2000輛次，不過到上午10時為止，僅3915輛次，北上也只有962輛次，每小時車流量在500到600輛次間，全線順暢，建議往來宜蘭花蓮之間可行駛蘇花改路段。

花蓮新城警分局今天起展開連假交通疏導專案，針對台9、台8、台14甲、七星潭風景區等重要路段、景點，編排定點疏導與機車巡邏疏導崗哨，警方表示，連假首日上午蘇花路廊和仁到崇德間南下車輛不少，但還算順暢。

警方提醒，連假期間，蘇花路廊部分時段禁止大貨車雙向通行，公路局也規畫交通尖峰時段，在蘇澳、崇德地區交設置大客車優先通行措施，同時蘇澳到東澳、南澳到和平實施時段性一般遊覽車及公路客運行駛蘇花改路肩，減少停等及避免塞車。

蘇花改大客車行駛路肩開放時段為，今天清晨5時到下午5時、明天上午7時至上午11時以及後天中午12時至晚間