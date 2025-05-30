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世壯運住房率破7成、商圈漲2成 業者透露房價未漲關鍵

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
2025雙北世壯運，台北市5月整體住房率平均超過7成。圖／北市觀傳局提供
2025雙北世壯運，台北市5月整體住房率平均超過7成。圖／北市觀傳局提供

雙北世壯運為期14天賽程今落幕，不只選手拚搏，商圈、旅宿業也搶攻業績，現金券使用率已超過6成5，商圈業者也說至少增加2成業績。旅宿住房率破7成，但業者說要維持住房率，只能調降房價，整體業績未有預期的好。

觀傳局統計，在世壯運和台北國際電腦展帶動下，北市5月整體住房率表現亮眼，平均超過7成，部分指標型飯店更突破8成；觀光景點到訪人次，如台北101參觀人次達63萬，松山文創園區也達55萬餘人。

商業處表示，針對選手及隊職員、12歲以上陪同者推出的專屬電子現金券，領用情況踴躍，因此加碼100萬元的「特店現金券」，截至5月21日止，特店現金券使用率即已超過6成5，顯示參與者對活動高度支持。

商業處說，台北市萬華街區商圈「二和珍傳統餅舖」、迪化商圈「度小月」、新北市新莊廟街商圈「林記低GI涼麵熱拌麵」、林口建成商圈「溜溜貝果」等店家，來客數及營業額較同期增加約1至2成。

台北市東區商圈發展協會表示，近期國外觀光客明顯增多，帶動來客人次較去年同期成長約2成5，多數店家營業額也提升超過3成。西門徒步區街區發展促進會則表示，近期街區來客數與店家營業額均較去年同期成長約1成。

至於旅宿業部分，北市旅宿業者說，目前入境旅客不多、國旅人數少，即使舉辦世界性的世壯運，但是外國選手報名不是很理想，參加者又以雙北人士居多，「市場需求低的情況下，房價很難往調升，但要維持住房率，所以得調降房價，整體業績未有預期的好。

業者也說，整體旅宿業受到國際局勢變化，關稅可能影響到通膨，國外遊客不敢出國玩，沒想到近期台幣又升值，出國意願有可能變高，但是人力不足的情況下只能關房，「截至6月下半年度，旅宿業狀況都沒有好轉。」

業績

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