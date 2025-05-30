快訊

再爆料立委叫醫院高層「報到」卻放鴿子 施景中曝1線索：良心何安？

BLACKPINK高雄場票價出爐！最高8800「售票日期曝光」

評／防軍公教當中共同路人 卻防不住綠共滲透國安核心

影／台灣黑熊出沒！伸懶腰游進水池 低頭喝水萌樣曝光

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
鄒族獵人湯志卿近日在新高口巡守區域拍攝到台灣黑熊低頭飲水、戲水珍貴畫面。圖／林業署嘉義分署提供
鄒族獵人湯志卿近日在新高口巡守區域拍攝到台灣黑熊低頭飲水、戲水珍貴畫面。圖／林業署嘉義分署提供

保育類野生動物台灣黑熊瀕臨絕種，農業部推動台灣黑熊棲地巡護與監測，鄒族獵人湯志卿近日在新高口巡守區域拍攝到台灣黑熊戲水、飲水珍貴畫面，林業及自然保育署嘉義分署表揚鄒族獵人協會監測貢獻，頒發5萬元棲地監測獎勵金，鼓勵社區部落投入巡護工作。

鄒族獵人湯志卿在新高口地區架設紅外線照相機，今年夜間拍攝到台灣黑熊在水池邊伸懶腰、趴伏鳴叫，接著進入水池飲水畫面，另也拍攝到台灣黑熊路過新高口地區獸徑，展現台灣黑熊自然行為，依體型推測應該是成熊，畫面可作為黑熊保育研究資料，相當珍貴。

嘉義分署指出，依據近年監測結果發現，台灣黑熊族群數量略有增長，且會出現在淺山區域，人熊相遇機率日漸頻繁，嘉義縣鄒族獵人協會近2年在新高口的石山引水道架設紅外線相機監測，成功拍攝到5次黑熊珍貴影像，顯示新高口有台灣黑熊穩定族群。

嘉義分署指出，黑熊生態服務給付計畫在嘉義縣阿里山鄉、大埔鄉、番路鄉、梅山鄉、竹崎鄉、中埔鄉及台南市南化區等地區執行，鼓勵民眾主動通報，參與棲地監測巡護，今年有嘉義縣鄒族獵人協會、達邦社區發展協會及台南市南化區關山社區發展協會加入行列。

嘉義分署呼籲，廚餘與飼料需妥善存放，避免野生動物翻找滋擾，遊客入山則應將食物、垃圾及廚餘攜出，應遵守不接觸、不干擾、不餵食及食物不外露的四不原則；改良式獵具可降低誤捕風險，如有誤捕黑熊事件發生，可及時通報林業保育署24小時專線0800080930。

鄒族獵人湯志卿近日在新高口巡守區域拍攝到台灣黑熊低頭飲水、戲水珍貴畫面。圖／林業署嘉義分署提供
鄒族獵人湯志卿近日在新高口巡守區域拍攝到台灣黑熊低頭飲水、戲水珍貴畫面。圖／林業署嘉義分署提供

鄒族 嘉義 台灣黑熊

延伸閱讀

2年5度拍到黑熊珍貴影像 鄒族獵人協會獲5萬獎勵金

台灣黑熊憨萌？林保署：提高警覺避免人熊衝突

影／台灣黑熊族群穩定增長 人熊和平共處是未來挑戰

獨／南庄鄉風美區台灣黑熊現蹤？ 林保署架相機監測釐清

相關新聞

端午連假晴熱 「梅雨」下周二抵達 西半部嚴防劇烈天氣

5、6月梅雨季，典型滯留鋒面遲至月底仍未出現，不過，中央氣象署預報員林定宜表示，明天東北季風逐漸減弱之下，端午節天氣還不...

避免急診壅塞再現 部立醫院6月起開設新冠特別門診分流

新冠疫情近期上升快速，疾管署預估會在6月底至7月初達到高峰，此波恐釀全台180萬人染疫。衛福部部立21家綜合醫院將在6月...

新冠疫情升溫 新北近10日接種疫苗人數是疫情前4.15倍

新冠疫情急遽攀升，衛福部疾管署預估，此波疫情全台累計染疫人數上看180萬人。新北近10日接種疫苗人數，為疫情前的4.15...

不斷更新／端午連假首日轉晴出遊潮 國道下午10地雷路段曝

今天端午節連續假期首日，目前國道各路段車流順暢。北部及中部地區天氣逐步轉晴，可能有大量出遊車潮。

黑鮪魚大豐收 漁業署公告6月5日零時起停止捕撈

東港黑鮪魚大豐收，昨日單日交易473尾，為今年最高。因全國黑鮪魚捕獲量已快接近今年配額，農業部漁業署昨日公告，今年度太平...

世壯運住房率破7成、商圈漲2成 業者透露房價未漲關鍵

雙北世壯運為期14天賽程今落幕，不只選手拚搏，商圈、旅宿業也搶攻業績，現金券使用率已超過6成5，商圈業者也說至少增加2成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。