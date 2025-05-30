影／台灣黑熊出沒！伸懶腰游進水池 低頭喝水萌樣曝光

保育類野生動物台灣黑熊瀕臨絕種，農業部推動台灣黑熊棲地巡護與監測，鄒族獵人湯志卿近日在新高口巡守區域拍攝到台灣黑熊戲水、飲水珍貴畫面，林業及自然保育署嘉義分署表揚鄒族獵人協會監測貢獻，頒發5萬元棲地監測獎勵金，鼓勵社區部落投入巡護工作。

鄒族獵人湯志卿在新高口地區架設紅外線照相機，今年夜間拍攝到台灣黑熊在水池邊伸懶腰、趴伏鳴叫，接著進入水池飲水畫面，另也拍攝到台灣黑熊路過新高口地區獸徑，展現台灣黑熊自然行為，依體型推測應該是成熊，畫面可作為黑熊保育研究資料，相當珍貴。

嘉義分署指出，依據近年監測結果發現，台灣黑熊族群數量略有增長，且會出現在淺山區域，人熊相遇機率日漸頻繁，嘉義縣鄒族獵人協會近2年在新高口的石山引水道架設紅外線相機監測，成功拍攝到5次黑熊珍貴影像，顯示新高口有台灣黑熊穩定族群。

嘉義分署指出，黑熊生態服務給付計畫在嘉義縣阿里山鄉、大埔鄉、番路鄉、梅山鄉、竹崎鄉、中埔鄉及台南市南化區等地區執行，鼓勵民眾主動通報，參與棲地監測巡護，今年有嘉義縣鄒族獵人協會、達邦社區發展協會及台南市南化區關山社區發展協會加入行列。