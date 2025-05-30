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羅一鈞提醒新冠重症警示徵兆 當心兒童呼吸困難

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
新冠重症警示徵象。圖／疾管署提供
新冠重症警示徵象。圖／疾管署提供

新冠疫情來勢洶洶，高峰單周就診數恐突破20萬人。疾管署發言人羅一鈞說，新冠感染者雖多為輕症或無症，但病程仍有機會發展為中重症，呼籲民眾留意警示徵兆，也請家長留意孩童症狀，如有呼吸雜音等症狀應立刻送醫。

根據疾管署預估預計在6月底至7月初達到此波疫情高峰，預估比去年疫情嚴峻。羅一鈞說， 民眾如有咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等呼吸道症狀，建議先戴口罩到基層診所就醫，由醫師評估是否需進行呼吸道傳染病相關篩檢，及進行後續診斷與治療。

針對輕症或無症狀患者，疾管署建議在家休息並避免外出，必要外出務必戴口罩。同時也要密切觀察自身健康變化，若出現喘、胸悶、意識不清、皮膚／嘴唇或指甲床發青、收縮壓<90mmHg、無法進食／喝水或服藥或尿量驟減等重症徵兆，應立即送醫。

若感染者屬高風險族群，須特別警惕病情發展，宜及早就醫、由醫師判斷是否投與抗病毒藥物。早期介入有助降低併發症與死亡風險。

具有重症風險因子民眾如65歲以上、BMI≧30、懷孕、影響免疫功能的疾病，HIV感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑，以及氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症等。

羅一鈞說，兒童感染新冠的警示徵象與成人不全然相同，根據臨床醫師觀察，近期感染新冠併發腦炎重症個案較少，比較多是哮吼、呼吸困難，提醒發燒超過48小時、高燒超過39度合併發冷／冒冷汗、退燒後持續活動力不佳、退燒後持續呼吸急促／喘／胸悶胸痛、持續性嘔吐／頭痛或腹痛、超過12小時未進食或解尿等症狀，儘速帶往就醫。

他說，若已出現抽搐、肌躍型抽搐、步態不穩、意識不佳或持續昏睡、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗、體溫大於41度等症狀時，務必立即送醫治療，甚至有需要住院。根據統計，今年已經有19例兒童（12歲以下）、沒有死亡個案，占感染人數4.4%。

疾管署強調，連假期間防疫不可鬆懈，請民眾落實隨時勤洗手，出入醫療照護機構、搭乘大眾運輸、至人潮聚集室內場所等3類場域自主戴口罩，特別是年長或有慢性病民眾，以及生病在家休息盡量避免外出，和符合接種資格民眾儘快接種疫苗等措施，才能防範感染，平安健康過佳節。若連假有就診需求，也可善用衛福部部立醫院就醫。

兒童新冠重症警示徵象。圖／疾管署提供
兒童新冠重症警示徵象。圖／疾管署提供
民眾自主戴口罩建議。圖／疾管署提供
民眾自主戴口罩建議。圖／疾管署提供

羅一鈞 疾管署 疫情 新冠肺炎

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